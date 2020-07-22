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2010 Ford Ranger

200,000 KM

Details Description Features

$6,999

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Paul's Service Centre

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2010 Ford Ranger

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2WD-SUPERCAB-SPORT-XL*CERTIFIED*

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2010 Ford Ranger

2WD-SUPERCAB-SPORT-XL*CERTIFIED*

Location

Paul's Service Centre

350 Weston Rd, York, ON M6N 3P9

416-766-9319

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$6,999

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200,000KM
Used
Good Condition
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  • Listing ID: 5519358
  • Stock #: A25566
  • VIN: 1FTKR4EE4APA25566

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 2
  • Mileage 200,000 KM

Vehicle Description

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SHOP/DEALER HOURS

MONDAY TO FRIDAY 8AM - 6PM

SATURDAY 8AM - 4PM

SUNDAY BY APPOINTMENT...........

 

www.paulsservicecentre.ca

 

PAUL'S SERVICE CENTRE 

PAUL'S SERVICE AND SALES

350 WESTON ROAD 

TORONTO, ON M6N 3P9

(B)416-766-9319

(C)647-829-4911 CALL OR TEXT (HUSEYIN)

EMAIL- paulsservicecentre@gmail.com

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
4-Wheel Disc Brakes
Passenger Air Bag On/Off Switch
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Air Conditioning
Power Steering
AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Warranty Available
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Cloth Seats
Engine Immobilizer
Power Outlet
Temporary spare tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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