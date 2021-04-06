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2010 Ford Ranger

153,000 KM

Details Description Features

$12,999

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Swift Auto

416-822-5204

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2010 Ford Ranger

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SPORT 4X4

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2010 Ford Ranger

SPORT 4X4

Location

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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153,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6831323
  • VIN: 1ftlr4fe6apa64825

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 153,000 KM

Vehicle Description

WOW!!ABSOLUTE SHOW STOPPER!!UNBREAKABLE 4.0L V6!!EXTENDED CAB!!SPORT!!4X4!!ONLY 153,000 ORIGINAL KMS!!ICE COLD AIR CONDITION!!ALLOYS THAT ARE IN MINT CONDITION WRAPPED IN NEW FIRESTONE TIRES!!TOW PKG!!TONNEAU COVER!!REMOTE STARTER!!OIL SPRAYED!!THIS RANGER MUST BE SEEN AND TEST DRIVEN!!LOOKS AND DRIVES EXCELLENT!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 12,999 + HST AND LICENSING

 

 

PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204

WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
4-Wheel Disc Brakes
Passenger Air Bag On/Off Switch
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Air Conditioning
Power Steering
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Alloy Wheels
Trailer Hitch
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Tow Hooks
Power Outlet
Temporary spare tire
Cloth Seats
Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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