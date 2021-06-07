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2010 Ford Ranger

129,000 KM

Details Description Features

$14,999

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Swift Auto

416-822-5204

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2010 Ford Ranger

2010 Ford Ranger

SPORT 4X4 LIFTED 35" TIRES

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2010 Ford Ranger

SPORT 4X4 LIFTED 35" TIRES

Location

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

416-822-5204

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

$14,999

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129,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 7327151
  • VIN: 1ftlr4fe9apa09608

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Charcoal
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 129,000 KM

Vehicle Description

WOW!!BIGFOOT!!WHAT A SHOW STOPPER!!UNBREAKABLE 4.0L V6!!AUTOMATIC!!SPORT!!4 X 4!!ONLY 129,000 ORIGINAL KMS!!TILT AND CRUISE CONTROL!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!ICE COLD A/C!!LIFTED!!AFTER MARKET RIMS WRAPPED IN 33" FALKEN TIRES!!AFTER MARKET EXHAUST!!SPARE TIRE CARRIER!!BED EXTENDER!!CHROME STEP BARS!!TOW PKG!!1 OWNER!!NO ACCIDENTS, CARFAX INCLUDED!!TRUE PRIDE OF OWNERSHIP SHOWN IN THIS TRUCK!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 14,999 + HST AND LICENSING

 

 

PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!

WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Side Air Bag
4-Wheel Disc Brakes
Passenger Air Bag On/Off Switch
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Trailer Hitch
Aluminum Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tow Hooks
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Cloth Seats
Engine Immobilizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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