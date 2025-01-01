$7,999+ taxes & licensing
2010 Honda CR-V
LX 4WD
Location
Swift Auto
2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5
416-822-5204
Certified + E-Tested
$7,999
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Green Metallic
- Interior Colour Grey
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 240,000 KM
Vehicle Description
WOW!!CHECK OUT THIS HONDA CR-V FINISHED IN GORGEOUS OPAL SAGE METALLIC!!2.4L 4 CYLINDER!!AUTOMATIC!!4 WHEEL DRIVE!!TILT AND CRUISE CONTROL!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!ICE COLD AIR CONDITION!!FULL WEATHER TECH MATS!!ALLOYS!!TOW PKG!!NO ACCIDENTS, CARFAX INCLUDED!!VERY CLEAN IN AND OUT!!TRUE PRIDE OF OWNERSHIP SHOWN IN THIS SUV!!AUTOGARD ADVANTAGE AVAILABLE!!FULLY CERTIFED FOR ONLY $ 7,999 + HST AND LICENSING
PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!
WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!!
EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!
