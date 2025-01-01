Menu
<p>WOW!!CHECK OUT THIS HONDA CR-V FINISHED IN GORGEOUS OPAL SAGE METALLIC!!2.4L 4 CYLINDER!!AUTOMATIC!!4 WHEEL DRIVE!!TILT AND CRUISE CONTROL!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!ICE COLD AIR CONDITION!!FULL WEATHER TECH MATS!!ALLOYS!!TOW PKG!!NO ACCIDENTS, CARFAX INCLUDED!!VERY CLEAN IN AND OUT!!TRUE PRIDE OF OWNERSHIP SHOWN IN THIS SUV!!AUTOGARD ADVANTAGE AVAILABLE!!FULLY CERTIFED FOR ONLY $ 7,999 + HST AND LICENSING</p><p> </p><p style=text-align: center;>PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!<br /><br />WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! <br /><br />EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!</p>

2010 Honda CR-V

240,000 KM

$7,999

+ taxes & licensing
2010 Honda CR-V

LX 4WD

12858455

2010 Honda CR-V

LX 4WD

Location

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

416-822-5204

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

VIN 5j6re4h38al821176

Vehicle Details

  • Exterior Colour Green Metallic
  • Interior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 240,000 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Exterior

Tinted Glass
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Privacy Glass

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Rear Bench Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat

Convenience

Power Outlet

