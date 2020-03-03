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2011 Dodge Journey

FWD-SXT-HEATED MIRRORS*CERTIFIED*

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2011 Dodge Journey

FWD-SXT-HEATED MIRRORS*CERTIFIED*

Location

Paul's Service Centre

350 Weston Rd, York, ON M6N 3P9

647-829-4911

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$5,999

+ taxes & licensing

  • 168,000KM
  • Used
  • Good Condition
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  • Listing ID: 4729686
  • Stock #: 564708
  • VIN: 3D4PG5FG6BT564708
Exterior Colour
Orange
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Front Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

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2011 DODGE JOURNEY SXT - FWD  ORANGE ON BLACK FINISH 168,000KM 3.6L 6CYLINDER!!! COMES WITH HEATED MIRRORS, USB, KEYLESS ENTRY, POWER WINDOWS, POWER DOORS, ALLOY RIMS, AND MORE!!!

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SHOP/DEALER HOURS

 

MONDAY TO FRIDAY 8AM - 6PM

 

SATURDAY 8AM - 4PM

 

SUNDAY BY APPOINTMENT

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PAUL’S SERVICE CENTRE

 

PAUL'S SERVICE AND SALES

 

350 WESTON ROAD 

 

TORONTO, ON M6N 3P9

 

(B)416-766-9319

 

(C)647-829-4911 CALL OR TEXT

 

ASK FOR: HUSEYIN

 

 

                        EMAIL- paulsservicecentre@gmail.com

 

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Rear Reading Lamps
  • Power Outlet
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • MP3 Player
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Trim
  • Leather Steering Wheel
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
  • Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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