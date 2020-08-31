Menu
Account
Sign In
Back

2011 Ford F-150

185,000 KM

Details Description Features

$11,999

+ tax & licensing
Make it Yours
$11,999

+ taxes & licensing

Paul's Service Centre

416-766-9319

Contact Seller
2011 Ford F-150

2011 Ford F-150

XLT-EXTENDED CAB-BLUETOOTH*CERTIFIED*

Watch This Vehicle

2011 Ford F-150

XLT-EXTENDED CAB-BLUETOOTH*CERTIFIED*

Location

Paul's Service Centre

350 Weston Rd, York, ON M6N 3P9

416-766-9319

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$11,999

+ taxes & licensing

185,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5731512
  • Stock #: A51523
  • VIN: 1FTEX1CM2BFA51523

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 5
  • Mileage 185,000 KM

Vehicle Description

**WE FINANCE EVERYONE $$$0 DOWN ***

- NEW IMMIGRANTS, ALL INTERNATIONAL STUDENTS, BANKRUPTCY, #9 SIN, BAD AND GOOD CREDIT** 

***LOW INTEREST FINANCING APPROVALS AS LOW AS 4.99%***o.a.c..........

 

***ALL VEHICLES COME FULLY CERTIFIED WITH NO EXTRA COST !!!***..........

 

***100% ONTARIO VEHICLE***BUY YOUR VEHICLE IN CONFIDENCE NO HASSLE!!!! GUARANTEED CUSTOMER SATISFACTION 

***100% ONTARIO VEHICLE***

*ALL VEHICLES CAR-FAX VERIFIED*

 

FORD RELIABILITY!! PERFECT FIRST TIME TRUCK!!! 

BUY WITH CONFIDENCE!! ONLY 185,000 KM!!!!!

 

EXTENDED WARRANTY AVAILABLE AS WELL!!!

--ONE OWNER- OFF LEASE-

 

PERFECT PEARL WHITE  2011 FORD F150 XLT RWD EXTENDED CAB 4 DOOR 5. PERFECT WORK TRUCK WITH BLACK CLOTH INTERIOR ONLY 185,000KM 3.7L 6 CYLINDER!!! COMES WITH POWER LOCKS, HEATED SEATS, SPORTS MODE, HANDS FREE BLUE TOOTH, USB, KEYLESS ENTRY,  POWER WINDOWS, POWER DOORS, ALLOY RIMS, AWD WHEEL DRIVE AND MORE!!!........... 

 

***OIL/FILTER AND SERVICE UP TO DATE***..........

 

CHEAP ON GAS SAVE SAVE SAVE $$$$$

GOOD AND RELIABLE FAMILY SUV GOOD FOR UBER & LYFT!!!

**NICE & CLEAN FULLY DETAILED**...........

 

BEST DEALS IN THE GTA !!!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST YES NO EXTRA COST!!!!! FINANCING IS AVAILABLE FROM **4.99%**O.A.C!!!!! WE FINANCE EVERYONE AND FULLY GUARANTEE ALL VEHICLES!!!!!..........

 

*** EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES***...........

 

PAULS SERVICE CENTRE AND SALES HAS HAPPILY SERVED CUSTOMERS FOR OVER 40 YEARS!!!! WE INVITE YOU TO COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!!!!!...........

 

PAUL'S SERVICE CENTRE 

350 WESTON ROAD 

TORONTO, ON M6N 3P9

(B)416-766-9319

(C)647-829-4911 CALL OR TEXT (HUSEYIN)

EMAIL- paulsservicecentre@gmail.com

WEB:WWW.PAULSSERVICECENTRE.CA

 

SHOP/DEALER HOURS

MONDAY TO FRIDAY 8AM - 6PM

SATURDAY 8AM - SERVICE/REPAIRS-2PM  SALES-4PM

SUNDAY BY APPOINTMENT...........

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Power Outlet
Warranty Available
Trip Computer
Auxiliary Audio Input
Tire Pressure Monitor
Privacy Glass
Cloth Seats
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Engine Immobilizer
Transmission Overdrive Switch
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Paul's Service Centre

2015 Hyundai Elantra...
 99,000 KM
$9,988 + tax & lic
2012 GMC Savana SLE-...
 180,000 KM
$15,999 + tax & lic
2007 Chevrolet Expre...
 63,000 KM
SOLD + tax & lic

Email Paul's Service Centre

Paul's Service Centre

Paul's Service Centre

350 Weston Rd, York, ON M6N 3P9

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-9319

Quick Links
Directions Website Inventory