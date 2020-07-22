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2011 Ford Transit Connect

178,000 KM

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$6,999

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Swift Auto

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2011 Ford Transit Connect

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XLT

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XLT

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Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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178,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5487957
  • VIN: NM0LS7BN1BT057671

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 2
  • Mileage 178,000 KM

Vehicle Description

ATTENTION CONTRACTORS!!GAS SIPPING 2.0L 4 CYLINDER!!DIVIDER!!ELECTRIC INVERTER!!LADDER RACK!!NO WINDOWS ALL AROUND!!NO ACCIDENTS, CARFAX INCLUDED!!ALL DECKED OUT AND READY TO GO TO WORK!!VERY CLEAN IN AND OUT!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 6,999 + HST AND LICENSING

 

 

 

 

                                               PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204

                                                            

                                            WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!!

                                  

                                    EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Heated Mirrors
Front Disc/Rear Drum Brakes
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Driver Adjustable Lumbar
Tire Pressure Monitor
Steel Wheels
Engine Immobilizer
Wheel Covers
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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