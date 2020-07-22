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2012 GMC Savana

180,000 KM

Details Description Features

$15,999

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Paul's Service Centre

416-766-9319

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2012 GMC Savana

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SLE-3500-WHEEL CHAIR-8 PASSENGER*CERTIFIED*

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2012 GMC Savana

SLE-3500-WHEEL CHAIR-8 PASSENGER*CERTIFIED*

Location

Paul's Service Centre

350 Weston Rd, York, ON M6N 3P9

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$15,999

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180,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 5694392
  • Stock #: 194703
  • VIN: 1GJZ71FG8C1194703

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Wheelchair Accessible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 3-door
  • Passengers 8
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description

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SHOP/DEALER HOURS

 

MONDAY TO FRIDAY 8AM - 6PM

 

SATURDAY 8AM - 4PM

 

SUNDAY BY APPOINTMENT...........

 

WWW.PAULSSERVICECENTRE.CA

 

PAUL'S SERVICE CENTRE 

 

PAUL'S SERVICE AND SALES

 

350 WESTON ROAD 

 

TORONTO, ON M6N 3P9

 

(B)416-766-9319

 

(C)647-829-4911 CALL OR TEXT (HUSEYIN)

 

EMAIL- paulsservicecentre@gmail.com

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Power Windows
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Cloth Seats
Rear Bench Seat
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Tire Pressure Monitor
Steel Wheels
Engine Immobilizer
Transmission Overdrive Switch

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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