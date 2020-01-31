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2012 Mercedes-Benz C-Class

C300-4MATIC-NAVI-BLUETOOTH-BACKUPCAMERA*CERTIFIED*

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2012 Mercedes-Benz C-Class

C300-4MATIC-NAVI-BLUETOOTH-BACKUPCAMERA*CERTIFIED*

Location

Paul's Service Centre

350 Weston Rd, York, ON M6N 3P9

647-829-4911

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$15,455

+ taxes & licensing

  • 77,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4623036
  • Stock #: 4757
  • VIN: WDDGF8BB7CA674757
Exterior Colour
Black
Interior Colour
Black
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

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SHOP/DEALER HOURS

MONDAY TO FRIDAY 8AM - 6PM

SATURDAY 8AM - 4PM

SUNDAY BY APPOINTMENT



PAUL’S SERVICE CENTRE AND SALES

350 WESTON ROAD 

TORONTO, ON M6N 3P9

(B)416-766-9319

(C)647-829-4911 

EMAIL- paulsservicecentre@gmail.com


Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Passenger Air Bag On/Off Switch
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Trunk
  • Power Seats
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Sunroof / Moonroof
  • Climate Control
  • Heated Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Rain Sensing Wipers
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Remote Trunk Release
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • MP3 Player
  • CD Changer
  • Bluetooth
  • Steering Wheel Audio Controls
  • GPS Navigation
  • Auxiliary Audio Input
Seating
  • Bucket Seats
  • Heated Seats
  • Leather Seats
  • Power Driver Seat
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
  • Alloy Wheels
  • HID Headlights
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Warranty
  • Warranty Available
Trim
  • Leather Steering Wheel
  • Woodgrain Interior Trim
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Telematics
  • Power Folding Mirrors
  • Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Keyless Start
  • Knee Air Bag
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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