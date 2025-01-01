Menu
<p>WOW!!CHECK OUT THIS NISSAN ROUGE SV FINISHED IN BLACK AMETHYST METALLIC!!2.5L 4 CYLINDER!!AUTOMATIC!!ALL WHEEL DRIVE!!ONLY 190,000 KMS!!TILT AND CRUISE CONTROL!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!ICE COLD AIR CONDITION!!REVERSE CAMERA!!ALLOYS!!NO ACCIDENTS, CARFAX INCLUDED!!VERY CLEAN IN AND OUT!!LOOKS AND DRIVES EXCELLENT!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 5,999 + HST AND LICENSING</p><p> </p><p style=text-align: center;>PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!<br /><br />WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! <br /><br />EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!</p>

2012 Nissan Rogue

190,000 KM

$5,999

+ taxes & licensing
SV ALL WHEEL DRIVE

13067734

SV ALL WHEEL DRIVE

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

416-822-5204

Used
190,000KM
Excellent Condition
VIN JN8AS5MVXCW372016

  • Exterior Colour Purple
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 190,000 KM

Anti-Lock Brakes
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Rear Bench Seat
Keyless Start

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Mirrors
Power Windows

Tinted Glass
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Privacy Glass

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Tow Hooks
Temporary spare tire

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Bluetooth Connection

