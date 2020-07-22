Menu
Account
Sign In
Back

2013 Toyota Prius c

150,000 KM

Details Description Features

$9,999

+ tax & licensing
Make it Yours
$9,999

+ taxes & licensing

Paul's Service Centre

416-766-9319

Contact Seller
2013 Toyota Prius c

2013 Toyota Prius c

HYBRID-BLUETOOTH-*CERTIFIED*

Watch This Vehicle

2013 Toyota Prius c

HYBRID-BLUETOOTH-*CERTIFIED*

Location

Paul's Service Centre

350 Weston Rd, York, ON M6N 3P9

416-766-9319

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$9,999

+ taxes & licensing

150,000KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5627370
  • Stock #: 529190
  • VIN: JTDKDTB33D1529190

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 150,000 KM

Vehicle Description

**WE FINANCE EVERYONE $$$0 DOWN ***

- NEW IMMIGRANTS, ALL INTERNATIONAL STUDENTS, BANKRUPTCY, #9 SIN, BAD AND GOOD CREDIT** 

***LOW INTEREST FINANCING APPROVALS AS LOW AS 4.99%***o.a.c..........

***ALL VEHICLES COME FULLY CERTIFIED WITH NO EXTRA COST !!!***..........

***100% ONTARIO VEHICLE***BUY YOUR VEHICLE IN CONFIDENCE NO HASSLE!!!! GUARANTEED CUSTOMER SATISFACTION 

 

***100% ONTARIO VEHICLE***

*ALL VEHICLES CAR-FAX VERIFIED*

TOYOTA RELIABILITY!! PERFECT FAMILY CAR!! 

BUY WITH CONFIDENCE!! ONLY 150,000 KM!!!!!

 

EXTENDED WARRANTY AVAILABLE AS WELL!!!

--ONE OWNER--

 

BEAUTIFUL HYBRID TOYOTA PRIUS C SEDAN FWD!!!PEARL WHITE FINISH WITH GREY CLOTH INTERIOR ONLY 150,000KM 1.5L 4CYLINDER!!! COMES WITH POWER LOCKS, HEATED SEATS, SPORTS MODE, HANDS FREE BLUE TOOTH, USB, KEYLESS ENTRY,  POWER WINDOWS, POWER DOORS, ALLOY RIMS, FRONT WHEEL DRIVE AND MORE!!!........... 

***OIL/FILTER AND SERVICE UP TO DATE***..........

 

CHEAP ON GAS SAVE SAVE SAVE $$$$$

GOOD AND RELIABLE FAMILY CAR GOOD FOR UBER & LYFT!!!

**NICE & CLEAN FULLY DETAILED**...........

 

BEST DEALS IN THE GTA !!!!! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST YES NO EXTRA COST!!!!! FINANCING IS AVAILABLE FROM **4.99%**O.A.C!!!!! WE FINANCE EVERYONE AND FULLY GUARANTEE ALL VEHICLES!!!!!..........

*** EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES***...........

 

PAULS SERVICE CENTRE AND SALES HAS HAPPILY SERVED CUSTOMERS FOR OVER 40 YEARS!!!! WE INVITE YOU TO COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!!!!!...........

PAUL'S SERVICE CENTRE 

350 WESTON ROAD 

TORONTO, ON M6N 3P9

(B)416-766-9319

(C)647-829-4911 CALL OR TEXT (HUSEYIN)

EMAIL- paulsservicecentre@gmail.com

WEB: PAULSSERVICECENTRE.CA

 

SHOP/DEALER HOURS

MONDAY TO FRIDAY 8AM - 6PM

SATURDAY 8AM - SERVICE/REPAIRS-2PM  SALES-4PM

SUNDAY BY APPOINTMENT...........

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Front Disc/Rear Drum Brakes
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Heated Seats
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Warranty Available
Rear Spoiler
Tire Pressure Monitor
Steel Wheels
Wheel Covers
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Paul's Service Centre

2015 Toyota RAV4 AW...
 59,000 KM
$21,999 + tax & lic
2016 Honda Civic LX-...
 65,000 KM
$16,999 + tax & lic
2017 Nissan Rogue FW...
 59,000 KM
SOLD + tax & lic

Email Paul's Service Centre

Paul's Service Centre

Paul's Service Centre

350 Weston Rd, York, ON M6N 3P9

Call Dealer

416-766-XXXX

(click to show)

416-766-9319

Quick Links
Directions Website Inventory