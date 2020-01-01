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2014 Chevrolet Express

2500 LADDER RACK

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2014 Chevrolet Express

2500 LADDER RACK

Location

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

416-822-5204

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$11,999

+ taxes & licensing

  • 197,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4504287
  • VIN: 1GCWGFBA1E1127548
Exterior Colour
White
Interior Colour
Grey
Body Style
Minivan / Van
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
3-door
Passengers
2

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

ATTENTION CONTACTORS!!WOW!!UNBREAKABLE 4.8L VORTEC V8!!TILT AND CRUISE CONTROL!!POWER WINDOWS AND POWER LOCKS!!AIR CONDITION!!HEAVY DUTY!!8 BOLT SUSPENSION!!DIVIDER!!LADDER RACK!!NO ACCIDENTS,CARFAX INCLUDED!!VERY CLEAN IN AND OUT!!READY TO GO TO WORK!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 11,999 + HST AND LICENSING

 


                                               PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204
                                                           
                                            WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!!
                                 
                                    EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Traction Control
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Stability Control
  • Passenger Air Bag On/Off Switch
  • Child Safety Locks
  • Passenger Air Bag Sensor
Comfort
  • Air Conditioning
Convenience
  • Cruise Control
Power Options
  • Power Steering
  • Power Door Locks
Seating
  • Bucket Seats
Media / Nav / Comm
  • Premium Sound System
  • Trip Computer
  • AM/FM CD Player
Exterior
  • Tire Pressure Monitor
  • Steel Wheels
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Transmission Overdrive Switch

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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