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2015 Ford Transit Connect

188,000 KM

Details Description Features

$13,999

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Swift Auto

416-822-5204

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2015 Ford Transit Connect

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XLT

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2015 Ford Transit Connect

XLT

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Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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188,000KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8070544
  • VIN: NM0LS7F72F1182854

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Charcoal
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 2
  • Mileage 188,000 KM

Vehicle Description

ATTENTION CONTRACTORS!!GAS SAVER!!XLT!!ONLY 188,000 KMS!!TILT AND CRUISE CONTROL!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!AIR CONDITION!!DIVIDER!!LADDER RACK!!NO WINDOWS ALL AROUND!!REVERSE PARK SENSORS!!REVERSE CAMERA!!ALL DECKED OUT AND READY TO GO TO WORK!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 13,999 + HST AND LICENSING

 

PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!

WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rearview Camera
Fog Lights
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
CD Player
Bluetooth
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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