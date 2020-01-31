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2015 Nissan Rogue

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2015 Nissan Rogue

S-AWD-BACKUP CAMERA-BLUETOOTH*CERTIFIED*

Location

Paul's Service Centre

350 Weston Rd, York, ON M6N 3P9

647-829-4911

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$13,999

+ taxes & licensing

  • 120,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4668306
  • Stock #: 842011
  • VIN: 5N1AT2MV5FC842011
Exterior Colour
White
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Variable / CVT
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

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SHOP/DEALER HOURS


MONDAY TO FRIDAY 8AM - 6PM.


SATURDAY 8AM - 4PM


SUNDAY BY APPOINTMENT

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PAUL’S SERVICE CENTRE


PAUL'S SERVICE AND SALES


350 WESTON ROAD 


TORONTO, ON M6N 3P9


(B)416-766-9319


(C)647-829-4911 CALL OR TEXT


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EMAIL- paulsservicecentre@gmail.com


Safety
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  • Driver Air Bag
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Traction Control
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Brake Assist
  • Stability Control
  • Child Safety Locks
  • Rear Head Air Bag
  • Anti-Theft System
  • Rearview Camera
  • Front Head Air Bag
  • Passenger Air Bag Sensor
Power Options
  • Power Mirrors
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  • Power Steering
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Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
  • Heated Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Steering Wheel Controls
  • Automatic Headlights
  • Variable Speed Intermittent Wipers
  • Driver Vanity Mirror
  • Passenger Vanity Mirror
  • Driver Illuminated Vanity Mirror
  • Passenger Illuminated Visor Mirror
  • Temporary spare tire
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Radio
  • Premium Sound System
  • CD Player
  • Trip Computer
  • MP3 Player
  • Bluetooth
  • Satellite Radio
  • Steering Wheel Audio Controls
  • Auxiliary Audio Input
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Cloth Seats
  • Pass-Through Rear Seat
  • Rear Bench Seat
Warranty
  • Warranty Available
Exterior
  • Daytime Running Lights
  • Rear Spoiler
  • Tire Pressure Monitor
  • Steel Wheels
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Wheel Covers
  • Back-Up Camera
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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