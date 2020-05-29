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2015 Nissan Rogue

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  • 35,000KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 5170745
  • Stock #: 789154
  • VIN: 5N1AT2MV2FC789154
Exterior Colour
Gray
Interior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
All Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

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Safety
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Seating
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  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Exterior
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  • Daytime Running Lights
  • Rear Spoiler
  • Aluminum Wheels
  • Tire Pressure Monitor
Warranty
  • Warranty Available
Windows
  • Privacy Glass
Powertrain
  • Engine Immobilizer
Additional Features
  • Back-Up Camera
  • Integrated Turn Signal Mirrors
  • Keyless Start
  • Bluetooth Connection
  • Sun/Moonroof

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