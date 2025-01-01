Menu
Account
Sign In
<p>WOW!!CHECK OUT THIS DODGE RAM 1500!!FINISHED IN BEAUTIFUL GRANITE CRYSTAL!!ONLY 194,000 KMS!!CREW CAB!!5.7L HEMI V8!!AUTOMATIC!!4 X 4!!TILT AND CRUISE CONTROL!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!ICE COLD AIR CONDITION!!ALLOYS!!FOLD UP TONNEAU COVER!!TOW PKG!!VERY CLEAN IN AND OUT!!READY FOR WORK OR PLAY!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 13,999 + HST AND LICENSING</p><p> </p><p style=text-align: center;>PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!<br /><br />WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! <br /><br />EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!</p>

2016 RAM 1500

194,000 KM

Details Description Features

$13,999

+ taxes & licensing
Make it Yours

2016 RAM 1500

ST 4X4 CREW CAB

Watch This Vehicle
13077868

2016 RAM 1500

ST 4X4 CREW CAB

Location

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

416-822-5204

  1. 1760637275398
  2. 1760637275883
  3. 1760637276319
  4. 1760637276775
  5. 1760637277175
  6. 1760637277591
  7. 1760637277990
  8. 1760637278416
  9. 1760637278803
  10. 1760637279238
Contact Seller

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

$13,999

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
194,000KM
Excellent Condition
VIN 3C6RR7KT1GG227482

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey - Light
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 194,000 KM

Vehicle Description

WOW!!CHECK OUT THIS DODGE RAM 1500!!FINISHED IN BEAUTIFUL GRANITE CRYSTAL!!ONLY 194,000 KMS!!CREW CAB!!5.7L HEMI V8!!AUTOMATIC!!4 X 4!!TILT AND CRUISE CONTROL!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!ICE COLD AIR CONDITION!!ALLOYS!!FOLD UP TONNEAU COVER!!TOW PKG!!VERY CLEAN IN AND OUT!!READY FOR WORK OR PLAY!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 13,999 + HST AND LICENSING

 

PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!

WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Rear Bench Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio

Exterior

Daytime Running Lights
Automatic Headlights
Privacy Glass

Seating

Split Bench Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Additional Features

Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Swift Auto

Used 2008 Dodge Grand Caravan SE P.SLIDING DOORS P.TAILGATE for sale in York, ON
2008 Dodge Grand Caravan SE P.SLIDING DOORS P.TAILGATE 173,000 KM $6,999 + tax & lic
Used 2011 Hyundai Santa Fe AWD LIMITED ONLY 147,000 KMS for sale in York, ON
2011 Hyundai Santa Fe AWD LIMITED ONLY 147,000 KMS 147,000 KM $CALL + tax & lic
Used 2011 Kia Soul 2U for sale in York, ON
2011 Kia Soul 2U 145,000 KM $5,999 + tax & lic

Email Swift Auto

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Swift Auto

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

416-822-XXXX

(click to show)

416-822-5204

Quick Links
Directions Website Inventory
$13,999

+ taxes & licensing>

Swift Auto

416-822-5204

2016 RAM 1500