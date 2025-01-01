Menu
ATTENTION CONTRACTORS!!CARGO!!CARGO!!CHECK OUT THIS GMC SAVANA EXXXXTENDED!!UNBREAKABLE 4.8L VORTEC V8!!AUTOMATIC!!CHROME PKG!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!ICE COLD AIR CONDITION!!DIVIDER!!NO WINDOWS ALL AROUND!!HEAVY DUTY!!8 BOLT SUSPENSION!!LADDER RACK!!HARD TO FIND EXTENDED WHEEL BASE!!CARPET LAYERS DREAM!!VERY CLEAN IN AND OUT!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 12,999 + HST AND LICENSING

PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!

WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

2017 GMC Savana Cargo Van

229,000 KM

Details Description Features

$12,999

+ taxes & licensing
2017 GMC Savana Cargo Van

EXTENDED POWER WINDOWS AND LOCKS

12931043

2017 GMC Savana Cargo Van

EXTENDED POWER WINDOWS AND LOCKS

Location

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5

416-822-5204

Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

$12,999

+ taxes & licensing

Used
229,000KM
Excellent Condition
VIN 1gtw7bffxh1122478

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Rear Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 3-door
  • Passengers 2
  • Mileage 229,000 KM

Vehicle Description

ATTENTION CONTRACTORS!!CARGO!!CARGO!!CHECK OUT THIS GMC SAVANA EXXXXTENDED!!UNBREAKABLE 4.8L VORTEC V8!!AUTOMATIC!!CHROME PKG!!POWER WINDOWS AND LOCKS!!ICE COLD AIR CONDITION!!DIVIDER!!NO WINDOWS ALL AROUND!!HEAVY DUTY!!8 BOLT SUSPENSION!!LADDER RACK!!HARD TO FIND EXTENDED WHEEL BASE!!CARPET LAYERS DREAM!!VERY CLEAN IN AND OUT!!AUTOGARD ADVANTAGE WARRANTIES AVAILABLE!!FULLY CERTIFIED FOR ONLY $ 12,999 + HST AND LICENSING

 

PLEASE CALL OR TEXT 416 822-5204!!

WE FINANCE!! GOOD, BAD, NO CREDIT!! 

EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!!

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Front Head Air Bag

Interior

Security System
Air Conditioning
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer

Power Options

Power Windows

Exterior

Steel Wheels

Convenience

Power Outlet

Additional Features

Transmission Overdrive Switch

Swift Auto

Swift Auto

2 Castleton Ave Unit 3, York, ON M6N 3Z5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

416-822-5204

$12,999

+ taxes & licensing>

Swift Auto

416-822-5204

2017 GMC Savana Cargo Van