2016 Audi Q3 Quattro car is in perfect shape except for a little damage on the rear bumper cover has new winter tires brakes all good all around new windshield inspected till November2026

2016 Audi Q3

235,500 KM

$11,500

+ taxes & licensing
2016 Audi Q3

Komfort

13149592

2016 Audi Q3

Komfort

Rocky Point Sales

10367 ROUTE 11, Saint Chrysostome, PE C0B 1Y0

902-954-1915

Certified

This vehicle is Safety Certified.
Sale

$11,500

+ taxes & licensing

Used
235,500KM
Excellent Condition

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 235,500 KM

2016 Audi Q3 Quattro car is in perfect shape except for a little damage on the rear bumper cover has new winter tires brakes all good all around new windshield inspected till November2026 

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Automatic Headlights

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Windows

Panoramic Roof

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Rocky Point Sales

Rocky Point Sales

10367 ROUTE 11, Saint Chrysostome, PE C0B 1Y0

902-954-1915

