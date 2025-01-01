$11,500+ taxes & licensing
Make it Yours
2016 Audi Q3
Komfort
2016 Audi Q3
Komfort
Location
Rocky Point Sales
10367 ROUTE 11, Saint Chrysostome, PE C0B 1Y0
902-954-1915
Certified
This vehicle is Safety Certified.
Sale
$11,500
+ taxes & licensing
Used
235,500KM
Excellent Condition
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 235,500 KM
Vehicle Description
2016 Audi Q3 Quattro car is in perfect shape except for a little damage on the rear bumper cover has new winter tires brakes all good all around new windshield inspected till November2026
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Temporary spare tire
Brake Actuated Limited Slip Differential
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
HID Headlights
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Cargo shade
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Automatic Headlights
Seating
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Windows
Panoramic Roof
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Rocky Point Sales
2003 GMC Sierra 1500 SLE 135,262 MI SOLD
1975 Chevrolet SS Laguna type S-3 98,071 MI $CALL + tax & lic
2018 Honda Civic SE 135,000 KM SOLD
Email Rocky Point Sales
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Rocky Point Sales
10367 ROUTE 11, Saint Chrysostome, PE C0B 1Y0
Call Dealer
902-954-XXXX(click to show)
$11,500
+ taxes & licensing>
Rocky Point Sales
902-954-1915
2016 Audi Q3