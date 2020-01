2014 Toyota Matrix

https://www.autoaubaine.com/Toyota-Matrix-c7664222.html



Toyota Matrix Groupe Commodité,automatique,groupe électriqu 2014



Essuie-glaces intermittents, Freins ABS, Coussin gonflable conducteur, Lecteur CD, Lecteur MP3, Air climatisé, Commandes audio au volant, Volant ajustable, Tapis protecteurs, Antipatinage



A/C, GROUPE ÉLECTRIQUE, PNEUS D'HIVER,Alma Toyota vous offre un grand inventaire de véhicules d`occasion de qualité inspecté et préparé avec soin, avec un personnel entièrement dédié à votre satisfaction. Meilleur prix du marché, c`est garanti! Nous avons à votre disposition un service de financement bancaire professionnel (1ère, 2ème et 3ème chance au crédit aussi disponible !!!).Tous nos véhicules d`occasions Toyota proviennent de notre fidèle clientèle .De plus, nous avons toutes les marques disponible telles que: Toyota, Honda, Hyundai ,Kia, Mazda, Ford, Jeep ,Chevrolet , Dodge, Volkswagen, Nissan'.le tout selon votre goût et votre budget .L`automobile c'est notre passion! RapportCarproofdisponible Une seule adresse à Alma près de Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Roberval, St- Félicien, Dolbeau. Appeler un de nos représentants sans frais: 1 800 561 0195

