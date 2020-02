2017 Mitsubishi Outlander

https://www.dupontautomobile.com/occasion/Mitsubishi-Outlander-2017-id7684545.html



Mitsubishi Outlander Es Touriste awd 2017 4 cyl , , 39 844 km , toit ouvrant , caméra de recul , sièges chauffant ,



7 passagers , bluetooth , mag 18 pouces



Véhicule inspecté en 85 points . Tous les entretiens sont fait prêt à partir comme un neuf !!!



Garantie 10 ans ou 160 000 km 18 juillet 2027 ou 160 000 km !!!



Ce véhicule à eu un traitement de peinture complet nano-céramique d'une durée de 2 ans !! Comme un neuf à voir !! Condition Show room

Additional Features Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Toit ouvrant

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Climatiseur automatique

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Transmission Automatique

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseur à atténuation automatique

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Cache bagages

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Ensemble éclairage commodité

Lunette arrière coulissante

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Ouvre-porte de garage intégré

Sièges de troisième rangée

Sièges tissu

4 Roues motrices

