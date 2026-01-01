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1985 Chevrolet Corvette

190,779 KM

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1985 Chevrolet Corvette

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Prilo Occasion

290, Boulevard Maple Grove, Beauharnois, QC J6N 1L6

450-369-3013

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  2. 1783708813937
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190,779KM
Excellent Condition
VIN 1G1YY0787F5109485

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Mileage 190,779 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

 

 

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