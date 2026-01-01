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2005 Acura EL

217,820 KM

Details Description Features

$2,795

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2005 Acura EL

Touring

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14513584

2005 Acura EL

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Prilo Occasion Vaudreuil

290, Boulevard Maple Grove, Beauharnois, QC J6N 1L6

514-307-0454

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217,820KM
VIN 2HHES36625H104731

Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # 60268
  • Mileage 217,820 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

 

 

Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

 

 

Paiements par carte débit et crédit acceptés. Nous acceptons les échanges.

 

 

 

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 450****369****3013

 

 

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Rear Window Defrost
Child Safety Locks
Emergency Trunk Release
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Aluminum Wheels

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player

Comfort

Climate Control

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Power Outlet

Additional Features

Sun/Moonroof

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514-307-XXXX

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