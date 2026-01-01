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2013 Nissan Juke

205,000 KM

Details Description Features

$7,990

+ taxes & licensing
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2013 Nissan Juke

SV

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14108659

2013 Nissan Juke

SV

Location

Prilo Occasion

290, Boulevard Maple Grove, Beauharnois, QC J6N 1L6

450-369-3013

  1. 1778857430866
  2. 1778857431361
  3. 1778857431807
  4. 1778857432251
  5. 1778857432674
  6. 1778857433135
  7. 1778857433566
  8. 1778857434008
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Certified

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205,000KM
Excellent Condition
VIN JN8AF5MR9DT218469

Vehicle Details

  • Body Style Wagon
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Mileage 205,000 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

 

 

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

 

 

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

 

 

 

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀

 

 

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Tire Pressure Monitor
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Rear Bench Seat
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

Air Conditioning
AM/FM Radio
CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Exterior

Aluminum Wheels
Privacy Glass
Temporary spare tire

Seating

Pass-Through Rear Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Power Outlet

Additional Features

Turbocharged
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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450-369-XXXX

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