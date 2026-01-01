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2015 GMC Sierra 1500

143,981 KM

Details Description Features

$14,990

+ taxes & licensing
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2015 GMC Sierra 1500

SLE

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14517703

2015 GMC Sierra 1500

SLE

Location

Prilo Occasion

290, Boulevard Maple Grove, Beauharnois, QC J6N 1L6

450-369-3013

  1. 1785333182439
  2. 1785333182955
  3. 1785333183383
  4. 1785333183873
  5. 1785333184325
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Used
143,981KM
Excellent Condition
VIN 3GTU2UECXFG495124

Vehicle Details

  • Exterior Colour Noir
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # 60259
  • Mileage 143,981 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

 

 

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

 

 

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

 

 

 

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 📞 450****369****3013 🚀

 

 

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Heated Mirrors
Tow Hooks
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
WiFi Hotspot

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar

Convenience

Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Telematics
Navigation from Telematics
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

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