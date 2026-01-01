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2015 Polaris Slingshot

101,000 KM

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Prilo Occasion

290, Boulevard Maple Grove, Beauharnois, QC J6N 1L6

450-369-3013

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101,000KM
Excellent Condition
VIN 57XAASFA5F5106847

Vehicle Details

  • Body Style Standard
  • Mileage 101,000 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

 

 

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

 

 

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