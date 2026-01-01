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2016 Volkswagen Tiguan

141,462 KM

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2016 Volkswagen Tiguan

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Prilo Occasion Vaudreuil

290, Boulevard Maple Grove, Beauharnois, QC J6N 1L6

514-307-0454

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141,462KM
VIN WVGKV7AXYGW586827

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 4-door
  • Stock # 60241
  • Mileage 141,462 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

 

 

Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

 

 

Paiements par carte débit et crédit acceptés. Nous acceptons les échanges.

 

 

 

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 450****369****3013

 

 

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection

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