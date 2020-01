2013 Nissan Pathfinder

https://www.autoaubaine.com/Nissan-Pathfinder-c7667223.html



PATHFINDER SL 2013 4WD UN SEUL PROPRIETAIRE



PATHFINDER SL 2013 4WD ONLY ONE OWNER



- ATTELAGE DE REMORQUE / HITCH

- BANQUETTE ARRIERE RABATTABLE / REAR FOLDING BENCH

- CAMERA DE RECUL / REAR VISION CAMERA

- CLIMATISATION / A/C SYSTEM

- CLIMATISATION AUTOMATIQUE / AUTOMATIC A/C SYSTEM

- COMMANDES INTEGREES AU VOLANT / INTEGRATED CONTROL ON STEERING WHEEL

- CUIR / LEATHER

- DEMARRAGE SANS CLE / PUSH BUTTON STARTER

- DEMARREUR A DISTANCE / REMOTE STARTER

- DESEMBUEUR ELECTRIQUE LUNETTE ARRIERE

- HAYON A OUVERTURE ELECTRIQUE / POWER LIFTGATE, HANDS-FREE

- HAYON TELEDEVEROUILLABLE / REMOTE LOCKING TAILGATE

- MAINS LIBRES / BLUETOOTH

- OUVRE PORTE DE GARAGE / GARAGE OPENER REMOTE

- PHARES ANTIBROUILLARD / FOG LIGHTS

- REGULATEUR DE VITESSE / CRUISE CONTROL

- RETROVISEUR EXT. CHAUFFANT / HEATED EXTERIOR MIRRORS

- RETROVISEUR EXT. ELECTRIQUE / ELECTRIC EXTERIOR MIRRORS

- SIEGE ELECTRIQUE / ELECTRIQUE SEAT

- SIEGE ELECTRIQUE MEMOIRE / MEMORY ELECTRIC SEAT

- SIEGES AVANT CHAUFFANTS / HEATED SEATS

- TELEDEVEROUILLAGE / REMOTE KEYLESS ENTRY

- VERROUILLAGES ELECTRIQUE DES PORTES / DOORS LOCK

- VITRES ELECTRIQUES / POWER WINDOWS

- VOLANT CHAUFFANT / HEATED STEERING WHEEL



**VENEZ RENCONTRER NOS SPÉCIALISTES À BLAINVILLE QUI SAURONT BIEN VOUS SERVIR DANS L'ACHAT DE VOTRE NOUVEAU VÉHICULE D'OCCASION. SITUÉ À QUELQUES MINUTES DE LAVAL ET DE ST-JEROME, POSSIBILITES DE FINANCEMENT 1ERE 2E 3E CHANCE AU CREDIT, INFORMEZ-VOUS. RAPPORT CARFAX (CARPROOF) DISPONIBLE SUR DEMANDE.**



*MEET OUR SPECIALISTS IN BLAINVILLE TO FIND THE PERFECT USED VEHICLE. ONLY MINUTES AWAY FROM LAVAL AND ST-JEROME, FINANCING AVAILABLE 1ST, 2ND AND 3RD CHANCE IN CREDIT, ASK FOR MORE INFORMATION. CARFAX (CARPROOF) REPORT AVAILABLE UPON REQUEST*

