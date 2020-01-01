2013 Nissan Pathfinder

470, boul. Curé-Labelle, Blainville, QC J7C 2H2
450-430-9400
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https://www.autoaubaine.com/Nissan-Pathfinder-c7667223.html
PATHFINDER SL 2013 4WD UN SEUL PROPRIETAIRE
PATHFINDER SL 2013 4WD ONLY ONE OWNER
- ATTELAGE DE REMORQUE / HITCH
- BANQUETTE ARRIERE RABATTABLE / REAR FOLDING BENCH
- CAMERA DE RECUL / REAR VISION CAMERA
- CLIMATISATION / A/C SYSTEM
- CLIMATISATION AUTOMATIQUE / AUTOMATIC A/C SYSTEM
- COMMANDES INTEGREES AU VOLANT / INTEGRATED CONTROL ON STEERING WHEEL
- CUIR / LEATHER
- DEMARRAGE SANS CLE / PUSH BUTTON STARTER
- DEMARREUR A DISTANCE / REMOTE STARTER
- DESEMBUEUR ELECTRIQUE LUNETTE ARRIERE
- HAYON A OUVERTURE ELECTRIQUE / POWER LIFTGATE, HANDS-FREE
- HAYON TELEDEVEROUILLABLE / REMOTE LOCKING TAILGATE
- MAINS LIBRES / BLUETOOTH
- OUVRE PORTE DE GARAGE / GARAGE OPENER REMOTE
- PHARES ANTIBROUILLARD / FOG LIGHTS
- REGULATEUR DE VITESSE / CRUISE CONTROL
- RETROVISEUR EXT. CHAUFFANT / HEATED EXTERIOR MIRRORS
- RETROVISEUR EXT. ELECTRIQUE / ELECTRIC EXTERIOR MIRRORS
- SIEGE ELECTRIQUE / ELECTRIQUE SEAT
- SIEGE ELECTRIQUE MEMOIRE / MEMORY ELECTRIC SEAT
- SIEGES AVANT CHAUFFANTS / HEATED SEATS
- TELEDEVEROUILLAGE / REMOTE KEYLESS ENTRY
- VERROUILLAGES ELECTRIQUE DES PORTES / DOORS LOCK
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470, boul. Curé-Labelle, Blainville, QC J7C 2H2