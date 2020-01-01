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2013 Nissan Pathfinder

SL/4WD/CUIR/CAMERA DE RECUL/BLUETOOTH

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2013 Nissan Pathfinder

SL/4WD/CUIR/CAMERA DE RECUL/BLUETOOTH

Location

Boisvert Chevrolet Buick GMC

470, boul. Curé-Labelle, Blainville, QC J7C 2H2

450-430-9400

  1. 4491036
  2. 4491036
  3. 4491036
  4. 4491036
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$11,991

+ taxes & licensing

  • 165,674KM
  • Used
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  • Listing ID: 4491036
  • Stock #: 194194A
  • VIN: 5N1AR2MM3DC667194
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Gris foncé
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
4-Wheel Drive
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
https://www.autoaubaine.com/Nissan-Pathfinder-c7667223.html

PATHFINDER SL 2013 4WD UN SEUL PROPRIETAIRE

PATHFINDER SL 2013 4WD ONLY ONE OWNER

- ATTELAGE DE REMORQUE / HITCH
- BANQUETTE ARRIERE RABATTABLE / REAR FOLDING BENCH
- CAMERA DE RECUL / REAR VISION CAMERA
- CLIMATISATION / A/C SYSTEM
- CLIMATISATION AUTOMATIQUE / AUTOMATIC A/C SYSTEM
- COMMANDES INTEGREES AU VOLANT / INTEGRATED CONTROL ON STEERING WHEEL
- CUIR / LEATHER
- DEMARRAGE SANS CLE / PUSH BUTTON STARTER
- DEMARREUR A DISTANCE / REMOTE STARTER
- DESEMBUEUR ELECTRIQUE LUNETTE ARRIERE
- HAYON A OUVERTURE ELECTRIQUE / POWER LIFTGATE, HANDS-FREE
- HAYON TELEDEVEROUILLABLE / REMOTE LOCKING TAILGATE
- MAINS LIBRES / BLUETOOTH
- OUVRE PORTE DE GARAGE / GARAGE OPENER REMOTE
- PHARES ANTIBROUILLARD / FOG LIGHTS
- REGULATEUR DE VITESSE / CRUISE CONTROL
- RETROVISEUR EXT. CHAUFFANT / HEATED EXTERIOR MIRRORS
- RETROVISEUR EXT. ELECTRIQUE / ELECTRIC EXTERIOR MIRRORS
- SIEGE ELECTRIQUE / ELECTRIQUE SEAT
- SIEGE ELECTRIQUE MEMOIRE / MEMORY ELECTRIC SEAT
- SIEGES AVANT CHAUFFANTS / HEATED SEATS
- TELEDEVEROUILLAGE / REMOTE KEYLESS ENTRY
- VERROUILLAGES ELECTRIQUE DES PORTES / DOORS LOCK
- VITRES ELECTRIQUES / POWER WINDOWS
- VOLANT CHAUFFANT / HEATED STEERING WHEEL

**VENEZ RENCONTRER NOS SPÉCIALISTES À BLAINVILLE QUI SAURONT BIEN VOUS SERVIR DANS L'ACHAT DE VOTRE NOUVEAU VÉHICULE D'OCCASION. SITUÉ À QUELQUES MINUTES DE LAVAL ET DE ST-JEROME, POSSIBILITES DE FINANCEMENT 1ERE 2E 3E CHANCE AU CREDIT, INFORMEZ-VOUS. RAPPORT CARFAX (CARPROOF) DISPONIBLE SUR DEMANDE.**

*MEET OUR SPECIALISTS IN BLAINVILLE TO FIND THE PERFECT USED VEHICLE. ONLY MINUTES AWAY FROM LAVAL AND ST-JEROME, FINANCING AVAILABLE 1ST, 2ND AND 3RD CHANCE IN CREDIT, ASK FOR MORE INFORMATION. CARFAX (CARPROOF) REPORT AVAILABLE UPON REQUEST*
Additional Features
  • Chrome
  • Phares antibrouillards
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Chauffe-moteur
  • Climatiseur automatique
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Démarrage sans clé
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Intérieur en cuir
  • Démarreur à distance
  • Siège mémoire
  • Coussins gonflables
  • Rideaux gonflables
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Dégivreur de Lunette
  • Rétroviseurs chauffants
  • Siège à réglage électrique
  • Télédéverrouillage
  • Console Centrale
  • Contrôle automatique de la température
  • Essuie-glace arrière
  • Porte-gobelet
  • Sièges arrières rabattables
  • Sièges chauffants
  • Vitres teintées
  • Attelage remorque
  • Roues en alliage d'aluminium
  • Déflecteurs

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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