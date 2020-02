2015 Hyundai Elantra

https://www.hyundaiblainville.com/occasion/Hyundai-Elantra-2015-id7701343.html



HYUNDAI ELANTRA 2015



COUREZ LA CHANCE DE GAGNER VOTRE ACHAT !!



BANCS CHAUFFANTS, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, A/C, INSPECTÉS EN 120 POINTS ET CERTIFIÉ

INFO PAR TEXTO 450-987-1196



* Tous nos véhicules sont inspectés en 120 points et les réparations nécessaires ont été effectuées.



-PROMO 1er versement dans 90 JOURS



-Financement à partir de 2.99%



-Rapport d'historique Carfax pour chaque véhicules !



-Garanties disponibles pour véhicules certifiés PROMESSE H JUSQU'A 200 000 KM



-Assistance routière disponible



-Programme VIP disponible !



INFO BY TEXT MESSAGE 450-987-1196



*All our vehicles got a 120 points professional inspection and the necessary repairs have been made.



-PROMO 1st payment in 90 days



-Financing rates from 2.99%



-Carfax History Report for each vehicle



-Warranty Available for certified vehicles PROMISE H UP TO 200000 KM



-Roadside Assistance Available!



-V.I.P. Program Available !



Chez Hyundai Blainville, nous investissons dans nos véhicules d'occasion. Nous effectuons toutes les réparations nécessaires pour que votre prochain véhicule soit presque neuf. Avec la Promesse-H de Hyundai, vous serez assuré, sachant que votre véhicule a fait l'objet d'un service supérieur et dune méticuleuse attention aux détails. Il faut qu'il soit à la hauteur du programme de certification Promesse H de Hyundai et bien entendu, également à la hauteur de vos attentes. Nous sommes au sommet du classement dans le nombre de véhicules que nous certifions Promesse-H chez Hyundai. Nous sommes situés à proximité de Montréal,Laval,Rive-Nord,Rive-Sud,l'Estrie et les Laurentides, Nous avons de toutes marques et de tout les modèles dans notre inventaire, berline, hatchback,V.U.S.,tout-terrain,à hayon, camion, sedan, S.U.V.,AWD, 4x4.



At Hyundai Blainville, we invest in our used cars. Our entire used car inventory has been inspected and all repairs needed have been done. With H-Promises, you will be at ease knowing your vehicle received superior service and meticulous attention to detail. It is our pledge to never compromise your confidence in a Hyundai Certified Pre-Owned vehicle, but to deliver you one that comes with the peace of mind you deserve. We are in the top ranking dealers for the H-Promise certification programme.

Additional Features Freins ABS

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Antipatinage

Enjoliveurs de roues

Essuie-glaces intermittents

Traction avant

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Freins à disque

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Volant ajustable

Sièges chauffants

