2016 Honda CR-V

DÉMARREUR À DISTANCE, NAVIGATION, CUIR, TOIT OUVRANT, MAGS, A/C, BLUETOOTH, BANCS CHAUFFANTS, VITRES ÉLECTRIQUES, CAMERA DE RECUL, INSPECTÉS EN 120 POINTS



HJONDA CR-V 2016

INFO PAR TEXTO 450-987-1196



* Tous nos véhicules sont inspectés en 120 points et les réparations nécessaires ont été effectuées.





-Financement à partir de 4.99%



-Rapport d'historique Carfax pour chaque véhicules !





*All our vehicles got a 120 points professional inspection and the necessary repairs have been made.



-Financing rates from 4.99%



-Carfax History Report for each vehicle





Chez Hyundai Blainville, nous investissons dans nos véhicules d'occasion. Nous effectuons toutes les réparations nécessaires pour que votre prochain véhicule soit presque neuf. Avec la Promesse-H de Hyundai, vous serez assuré, sachant que votre véhicule a fait l'objet d'un service supérieur et dune méticuleuse attention aux détails. Il faut qu'il soit à la hauteur du programme de certification Promesse H de Hyundai et bien entendu, également à la hauteur de vos attentes. Nous sommes au sommet du classement dans le nombre de véhicules que nous certifions Promesse-H chez Hyundai. Nous sommes situés à proximité de Montréal,Laval,Rive-Nord,Rive-Sud,l'Estrie et les Laurentides, Nous avons de toutes marques et de tout les modèles dans notre inventaire, berline, hatchback,V.U.S.,tout-terrain,à hayon, camion, sedan, S.U.V.,AWD, 4x4.



At Hyundai Blainville, we invest in our used cars. Our entire used car inventory has been inspected and all repairs needed have been done. With H-Promises, you will be at ease knowing your vehicle received superior service and meticulous attention to detail. It is our pledge to never compromise your confidence in a Hyundai Certified Pre-Owned vehicle, but to deliver you one that comes with the peace of mind you deserve. We are in the top ranking dealers for the H-Promise certification programme.

Additional Features Freins ABS

Phares antibrouillards

Toit ouvrant

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Transmission Automatique

Freins à disque

Serrure à sécurité pour enfants

Démarrage sans clé

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Siège électrique avant - Conducteur

Volant ajustable

Intérieur en cuir

Système GPS

Miroirs électriques

Sièges chauffants

Jantes en Aluminium

