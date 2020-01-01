Menu
Account
Sign In

2018 GMC Savana

CUBE 16 PIEDS/V8 6.0L/AIR/BAS KILOMETRAGE

Watch This Vehicle

2018 GMC Savana

CUBE 16 PIEDS/V8 6.0L/AIR/BAS KILOMETRAGE

Location

Boisvert Chevrolet Buick GMC

470, boul. Curé-Labelle, Blainville, QC J7C 2H2

450-430-9400

  1. 4491039
  2. 4491039
  3. 4491039
  4. 4491039
Contact Seller

$35,995

+ taxes & licensing

  • 7,695KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4491039
  • Stock #: A11487
  • VIN: 7GZ37TCG0JN004799
Exterior Colour
Blanc sommet
Interior Colour
TISSU STANDARD ETAIN MOYEN FO
Body Style
Commercial
Drive Type
Rear Wheel Drive
Engine
8-cylinder
Doors
2-door
https://www.autoaubaine.com/GMC-Savana-c7667222.html

CUBE 16 PIEDS V8 6.0L JAMAIS ACCIDENTÉ

CUBE 16 FEET V8 6.0L NO ACCIDENT

- CLIMATISATION / A/C SYSTEM
- VERROUILLAGES ELECTRIQUE DES PORTES / DOORS LOCK

*****VENEZ RENCONTRER NOS SPÉCIALISTES À BLAINVILLE QUI SAURONT BIEN VOUS SERVIR DANS L'ACHAT DE VOTRE NOUVEAU VEHICULE D'OCCASION CERTIFIE, INSPECTE ET REPARE. LES AVANTAGES CERTIFIES SONT L'INSPECTION EN 150 POINTS, LA GARANTIE 3 MOIS OU 5000 KM ET L'ASSISTANCE ROUTIERE 24/7. SITUE À QUELQUES MINUTES DE LAVAL ET ST-JEROME, NOUS OFFRONS PLUSIEURS OPTIONS DE FINANCEMENT. 0$ COMPTANT 1ER 2E ET 3E CHANCE AU CREDIT ET AUCUN CAS REFUSE. RAPPORT CARFAX (CARPROOF) DISPONIBLE SUR DEMANDE*****
****MEET OUR SPECIALISTS IN BLAINVILLE TO FIND THE PERFECT USED CERTIFIED, INSPECTED AND REPARED VEHICLE. CERTIFIED ADVANTAGES CONSIST OF 150 POINTS INSPECTION, 3 MONTHS/5 000 KM WARRANTY AND 24/7 ROADSIDE ASSISTANCE. ONLY MINUTES AWAY FROM LAVAL AND ST-JEROME, WE OFFER MANY FAST ANS EASY FINANCING OPTIONS WITH $0 DOWN AND 1ST, 2ND & 3RD CHANCE IN CREDIT. CARFAX REPORT AVAILABLE UPON REQUEST****
Additional Features
  • Chrome
  • Chauffe-moteur
  • Climatisation
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Lecteur MP3
  • Air climatisé
  • Sièges baquets
  • Rétroviseurs

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Boisvert Chevrolet Buick GMC

2015 GMC Sierra 1500...
 57,326 KM
$35,995 + tax & lic
2015 Volvo XC60 T5 P...
 83,570 KM
$24,995 + tax & lic
2019 Nissan NV 2500 ...
 27,479 KM
$25,995 + tax & lic
Boisvert Chevrolet Buick GMC

Boisvert Chevrolet Buick GMC

470, boul. Curé-Labelle, Blainville, QC J7C 2H2

Quick Links
Directions Inventory

Call Dealer

450-430-XXXX

(click to show)

450-430-9400

Send A Message