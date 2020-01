2019 GMC Savana

https://www.autoaubaine.com/GMC-Savana-c7670546.html



SAVANA CUBE 12 PIEDS V6 4.3L 8 VITESSE JAMAIS ACCIDENTÉ



12 FEET CUBE V6 4.3L 8 SPEED NO ACCIDENT



- CAMERA DE RECUL / REAR VISION CAMERA

- CLIMATISATION / A/C SYSTEM

- VERROUILLAGES ELECTRIQUE DES PORTES / DOORS LOCK



Additional Features Chrome

Chauffe-moteur

Climatisation

Contactez-nous pour plus de details!

Lecteur MP3

Air climatisé

Sièges baquets

Rideaux gonflables

Rétroviseurs

