Menu
Account
Sign In

2017 Subaru Forester

Convenience-CAMERA.DE.RECUL+SIÈGES.CHAUFFANTS+MAGS

Watch This Vehicle

2017 Subaru Forester

Convenience-CAMERA.DE.RECUL+SIÈGES.CHAUFFANTS+MAGS

Location

Subaru Rive-Nord

4530, Ambroise Lafortune, Boisbriand, QC J7H 0E1

855-253-9532

  1. 4569693
  2. 4569693
  3. 4569693
  4. 4569693
  5. 4569693
  6. 4569693
  7. 4569693
Contact Seller

$23,221

+ taxes & licensing

  • 47,933KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4569693
  • Stock #: 944841
  • VIN: JF2SJEDC6HH446675
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
https://www.subarurivenord.com/occasion/Subaru-Forester-2017-id7681989.html

Subaru Forester Convenience-CAMERA.DE.RECUL+SIÈGES.CHAUFFANTS+MAGS 2017

OUVERT 7 JOURS! JAMAIS ACCIDENTÉ! Un propriétaire! INSPECTÉ EN 152 POINTS par des techniciens Subaru. Programme «Véhicules d'Occasion Certifiés» disponible. Conditions en succursale. OPEN 7 DAYS! ACCIDENT FREE! One owner! 152-POINTS INSPECTION from factory-trained Subaru technicians. «Subaru Certified Pre-Owned Vehicles Program» available. Conditions in store. SUBARU ,FORESTER , CONVENIENCE , AWD ,2017, AUTOMATIQUE , AIR CLIMATISÉ , PORTES ET VITRES ÉLECTRIQUES , RÉGULATEUR DE VITESSE , CAMÉRA DE RECUL , SIÈGES CHAUFFANTS , SIÈGES ÉLECTRIQUES , BLUETOOTH , MIROIRS CHAUFFANTS ET ÉLECTRIQUES , JANTES EN ALUMINIUM ... SUBARU ,FORESTER , CONVENIENCE , AWD ,2017, AUTOMATIC, AIR CONDITIONING , POWER LOCKS , POWER WINDOWS , CRUISE CONTROL , BACK-UP CAMERA , HEATED SEATS , POWER SEATS , BLUETOOTH , HEATED AND ELECTRIC MIRRORS ,MAGS... LE PLUS GROS INVENTAIRE DE SUBARU D'OCCASION AU CANADA!! NOS HAUTS STANDARDS DE QUALITÉ, LE PLUS GRAND CHOIX AU PAYS, LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX ET UNE APPROCHE SANS PRESSION FONT DE SUBARU RIVE-NORD UNE VALEUR SÛRE POUR L'ACHAT DE VOTRE PROCHAIN VÉHICULE D'OCCASION. THE BIGGEST PRE-OWNED SUBARU INVENTORY IN CANADA!! OUR HIGH QUALITY STANDARDS, THE BIGGEST INVENTORY TO CHOOSE FROM IN THE COUNTRY, THE BEST QUALITY/PRICE, AND OUR NO PRESSURE APPROACH, MAKES SUBARU RIVE-NORD A SURE BET FOR THE PURCHASE OF YOUR NEXT PRE-OWNED VEHICLE. WWW.SUBARURIVENORD.COM / WWW.OCCASIONRIVE-NORD.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Aileron
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Miroirs chauffants
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Caméra de recul
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Lecteur MP3
  • Air climatisé
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Servo-direction
  • Sièges chauffants
  • Portes électriques
  • Vitres teintées

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Subaru Rive-Nord

2014 Dodge Grand Car...
 179,813 KM
$7,921 + tax & lic
2012 Honda Civic Aut...
 162,201 KM
$6,321 + tax & lic
2011 Jeep Patriot 4x...
 190,413 KM
$4,021 + tax & lic
Subaru Rive-Nord

Subaru Rive-Nord

4530, Ambroise Lafortune, Boisbriand, QC J7H 0E1

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

855-253-XXXX

(click to show)

855-253-9532

Send A Message