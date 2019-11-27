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2017 Subaru Outback

3.6R Limited NAVI+CUIR+TOIT.OUVRANT

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2017 Subaru Outback

3.6R Limited NAVI+CUIR+TOIT.OUVRANT

Location

Subaru Rive-Nord

4530, Ambroise Lafortune, Boisbriand, QC J7H 0E1

855-253-9532

  1. 4374693
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Contact Seller

$26,423

+ taxes & licensing

  • 56,608KM
  • Used
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  • Listing ID: 4374693
  • Stock #: 944701
  • VIN: 4S4BSFLC3H3228009
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
https://www.subarurivenord.com/occasion/Subaru-Outback-2017-id7642005.html

Subaru Outback 3.6R Limited NAVI+CUIR+TOIT.OUVRANT 2017

OUVERT 7 JOURS! JAMAIS ACCIDENTÉ! INSPECTÉ EN 152 POINTS par des techniciens Subaru. Programme «Véhicules d'Occasion Certifiés» disponible. Conditions en succursale. OPEN 7 DAYS! ACCIDENT FREE! 152-POINTS INSPECTION from factory-trained Subaru technicians. «Subaru Certified Pre-Owned Vehicles Program» available. Conditions in store. SUBARU , OUTBACK , TOURING , 2017 , AUTOMATIQUE , AIR CLIMATISÉ , PORTES ET VITRES ÉLECTRIQUES , RÉGULATEUR DE VITESSE , CAMÉRA DE RECUL , SIÈGES CHAUFFANTS , SIÈGES ÉLECTRIQUES , BLUETOOTH , LECTEUR CD , VITRES TEINTÉES, SYSTÈME DE NAVIGATION , TOIT OUVRANT , JANTE EN ALUMINIUM , INTÉRIEUR EN CUIR ... SUBARU , OUTBACK , TOURING , 2017 , AUTOMATIC , AIR CONDITIONING , POWER LOCKS , POWER WINDOWS , CRUISE CONTROL , BACK-UP CAMERA , HEATED SEATS , POWER SEATS , BLUETOOTH , CD , TINTED WINDOWS , NAVIGATION SYSTEM , SUNROOF / MOONROOF , MAGS , LEATHER... LE PLUS GROS INVENTAIRE DE SUBARU D'OCCASION AU CANADA!! NOS HAUTS STANDARDS DE QUALITÉ, LE PLUS GRAND CHOIX AU PAYS, LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX ET UNE APPROCHE SANS PRESSION FONT DE SUBARU RIVE-NORD UNE VALEUR SÛRE POUR L'ACHAT DE VOTRE PROCHAIN VÉHICULE D'OCCASION. THE BIGGEST PRE-OWNED SUBARU INVENTORY IN CANADA!! OUR HIGH QUALITY STANDARDS, THE BIGGEST INVENTORY TO CHOOSE FROM IN THE COUNTRY, THE BEST QUALITY/PRICE, AND OUR NO PRESSURE APPROACH, MAKES SUBARU RIVE-NORD A SURE BET FOR THE PURCHASE OF YOUR NEXT PRE-OWNED VEHICLE. WWW.SUBARURIVENORD.COM / WWW.OCCASIONRIVE-NORD.COM
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Aileron
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Miroirs chauffants
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Lecteur MP3
  • Air climatisé
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Siège mémoire
  • Système d'alarme
  • Miroirs électriques
  • Sièges électriques
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Phares aux Xénon
  • Régulateur de température
  • Servo-direction
  • Sièges chauffants
  • Portes électriques
  • Vitres teintées
  • Hayon électrique
  • Sièges arrières chauffants
  • Garnitures intérieures en similibois

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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