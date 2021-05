$27,995 + taxes & licensing 1 0 9 , 9 2 8 K M Used Calculate Payments

Calculate Payments Get Insurance Quotes

Listing ID: 6991079

6991079 Stock #: N0028A

N0028A VIN: 5FRYD4H85FB501841

Vehicle Details Interior Colour Noir

Body Style SUV / Crossover

Drive Type All Wheel Drive

Transmission Automatic

Engine 6-cylinder

Doors 4-door

Stock # N0028A

Mileage 109,928 KM

Vehicle Features Additional Features Jantes en alliage Toit ouvrant Lecteur DVD Contactez-nous pour plus de details! Régulateur de vitesse Intérieur en cuir Sièges chauffants Sièges ventilés Sièges mémoire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.