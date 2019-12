https://www.rivesudchrysler.com/occasion/Dodge-Grand_Caravan-2016-id7640740.html



BALANCE GARANTIE PROLONGÉE - LECTEUR DVD - ÉCRAN TACTILE 6.5'' - CAMÉRA DE RECUL - SYSTÈME DE NAVIGATION - SYSTÈME AUDIO PREMIUM - DÉTECTEUR D'ANGLE MORT - HAYON / PORTES ÉLECTRIQUE - DÉMARREUR À DISTANCE - SIÈGES / VOLANT / MIROIRS CHAUFFANT - VENTILATION TROIS ZONES - PRISE 115 VOLT - ROUES 17 POUCES



** BALANCE DE GARANTIE PROLONGÉE 5ANS/100 000 KM TRANSFÉRABLE

** PNEUS D'HIVER

Additional Features Freins ABS

Phares antibrouillards

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Traction avant

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Transmission Automatique

Transmission Automatique - 6 vitesses

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Air climatisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Siège conducteur - soutien lombaire

Siège électrique avant - Conducteur

Sièges baquets

Volant ajustable

Volant gainé de cuir

Ouvre-porte de garage intégré

Intérieur en cuir

Siège électrique avant - Passager

Climatisation arrière

Démarreur à distance

Entreposage Média sur disque dur

Sièges de troisième rangée

Radio HD

Coffre - Ouverture à distance

Portes électriques

