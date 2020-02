2017 Hyundai Tucson ...

https://www.autoaubaine.com/Hyundai-Tucson-c7674388.html



HYUNDAI TUCSON PREMIUM SIEGE CHAUFFANT CRUISE CONTROL GROUPE ELECTRIQUE BLUETOOTH AIR CLIMATISÉ ET PLUS ENCORE !!! UTILE, SPACIEUX ET SÉCURITAIRE CE SUV TOUT ÉQUIPÉ NE VOUS LAISSERA PAS TOMBER POUR AFFRONTER NOS BELLE ROUTES QUÉBEQUOISE!! GRANDE VISIBILITÉ ET CONFORTABLE UN VÉHICULE PARFAIT POUR CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE !!

OUVERT LE SAMEDI DE 10 h À 16 h



Plus de 2 000 véhicules doccasion vendus chaque année !

Nous sommes le concessionnaire Hyundai numéro 1 au Québec pour les véhicules doccasion.





Plus de 200 véhicules doccasion en inventaire



Rapport CARPROOF disponible sur tous nos véhicules



Inspection professionnelle disponible en 120 points







- POLITIQUE DU MEILLEUR PRIX -



NOUS BATTRONS TOUTE COMPÉTITION PLUS 10 % DE LA DIFFÉRENCE!







Pas le temps de vous déplacer? Nous nous déplacerons pour vous!







Taux de financement à partir de 1,9 %



Meilleur taux dintérêt sur le marché !



Financement facile 1re 2e et 3e chance au crédit







Livraison rapide et garantie prolongée disponible







L'équipement peut différer. Confirmez en magasin.







New - Certified Rate from 1.9%



Discover all our certified financing programs and save big!



CARPROOF on all vehicles at Brossard Hyundai



120 points Professional inspection



Enjoy a balance of warranty or low cost extended warranty



The First choice on the south shore for a used car



5 MIN FROM MONTREAL BY CHAMPLAIN



2 MIN FROM LONGUEUIL



Buy with confidence from the largest Hyundai dealership on the south shore. Hyundai vehicles certified. Come see the difference at Brossard Hyundai.



Peace of mind.



We match prices come see us



Wide selection of high quality used cars and trucks.





The equipment may differ. Confirm in store.

Additional Features Lecteur CD

Phares antibrouillards

Radio AM/FM

Climatisation

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Coussin gonflable passager

Volant ajustable

Contrôle de traction

Odomètre journalier

Chargeur de CD

Miroirs électriques

Siège à réglage électrique

Sièges électriques

Essuie-glace arrière

Phares aux Xénon

Porte-gobelet

Régulateur de température

Servo-direction

Servo-freins

Sièges chauffants

Console à l'avant

Enjoliveurs

Intérieur Tissus

Roues en alliage d'aluminium

Antenne à commande électrique

Pneus hors-route

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.