$34,995 + taxes & licensing 5 7 , 0 0 0 K M Used Calculate Payments

Calculate Payments Get Insurance Quotes

Listing ID: 6835526

6835526 Stock #: 01659

01659 VIN: JN8CS1MW2HM416751

Vehicle Details Exterior Colour Blanc

Interior Colour Noir

Body Style SUV / Crossover

Drive Type All Wheel Drive

Transmission Automatic

Engine 6-cylinder

Doors 4-door

Mileage 57,000 KM

Vehicle Features Additional Features Jantes en alliage Toit ouvrant Contactez-nous pour plus de details! Régulateur de vitesse Intérieur en cuir Sièges chauffants Sièges ventilés

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.