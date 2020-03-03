2019 Chrysler 300

9400 Taschereau, Brossard, QC J4X 1C3
450-444-9400
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AUCUN ACCIDENT - ENSEMBLE ALLURE SPORT - SYSTÈME DE NAVIGATION - ÉCRAN TACTILE 8.4 POUCES - CAMÉRA / RADAR DE RECUL - APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO - SYSTÈME AUDIO ALPINE - PHARE BI XENON - SIÈGES CHAUFFANT / VENTILÉS - VOLANT CHAUFFANT - SIÈGES ARRIÈRE CHAUFFANT - DÉMARREUR À DISTANCE - RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF - DÉTECTION D'ANGLE MORT - VENTILATION DOUBLE ZONE - ROUES 20 POUCES
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