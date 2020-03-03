Menu
Account
Sign In

2019 Chrysler 300

S *CUIR*GPS*ANGLE MORT*

Watch This Vehicle

2019 Chrysler 300

S *CUIR*GPS*ANGLE MORT*

Location

Rive-Sud Chrysler

9400 Taschereau, Brossard, QC J4X 1C3

450-444-9400

  1. 4780575
  2. 4780575
  3. 4780575
  4. 4780575
  5. 4780575
  6. 4780575
  7. 4780575
  8. 4780575
Contact Seller

$33,888

+ taxes & licensing

  • 535KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4780575
  • Stock #: P7998
  • VIN: 2C3CCABG7KH731113
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Rear Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.rivesudchrysler.com/occasion/Chrysler-300-2019-id7728018.html

AUCUN ACCIDENT - ENSEMBLE ALLURE SPORT - SYSTÈME DE NAVIGATION - ÉCRAN TACTILE 8.4 POUCES - CAMÉRA / RADAR DE RECUL - APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO - SYSTÈME AUDIO ALPINE - PHARE BI XENON - SIÈGES CHAUFFANT / VENTILÉS - VOLANT CHAUFFANT - SIÈGES ARRIÈRE CHAUFFANT - DÉMARREUR À DISTANCE - RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF - DÉTECTION D'ANGLE MORT - VENTILATION DOUBLE ZONE - ROUES 20 POUCES
Additional Features
  • Freins ABS
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Contrôle de stabilité
  • Antivol
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Volant gainé de cuir
  • Transmission Automatique - 8 vitesses
  • Démarreur à distance
  • Aide au stationnement (capteurs)
  • Système GPS
  • Coussins gonflables

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Rive-Sud Chrysler

2019 Jeep Cherokee T...
 67,944 KM
$26,988 + tax & lic
2014 Jeep Cherokee N...
 94,799 KM
$14,988 + tax & lic
2019 Jeep Wrangler U...
 16,366 KM
$48,988 + tax & lic
Rive-Sud Chrysler

Rive-Sud Chrysler

9400 Taschereau, Brossard, QC J4X 1C3

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

450-444-XXXX

(click to show)

450-444-9400

Send A Message