2013 Honda Civic

**GARANTIE 10 ANS 200,000 KM**AUTOMATIQUE**BLUETOOTH**BANCS CHAUFFANT**PRISES USB+AUX**CLIMATISEUR**RÉGULATEUR DE VITESSES**ET BEAUCOUP PLUS*******Évitez les problèmes!***Inspecté et certifié par nos techniciens d expérience***Venez rencontrer les meilleurs conseillers qui sauront vous mettre en confiance***COMPARABLE À UN TOYOTA COROLLA, NISSAN SENTRA ET MAZDA 3***Venez nous voir avant d'acheter***Nous avons le plus grand choix de véhicules d occasions certifié Honda À QUÉBEC***







Honda Charlesbourg est votre concessionnaire par excellence dans la grande région de Québec. Il est le tout premier et plus ancien concessionnaire Honda dans la région de la capitale nationale. Fiers de vous offrir nos services en vente automobile et en vente de voiture d occasion depuis 1976 et connu sous le nom de Lallier Honda Charlesbourg auparavant, c est maintenant une toute nouvelle équipe jeune et talentueuse qui est à votre service pour répondre à tous vos besoins qui est votre écoute.



Nous avons comme objectif principal d'offrir un service personnalisé à chaque client qui se présente en concession. Nous comprenons que chacun d'entre vous à des besoins différents. Que vous cherchiez un véhicule neuf ou d'occasion, vous trouvez ce que vous cherchez.



Chez Honda Charlesbourg: avec vous, pour vous!

Additional Features Freins ABS

Tapis protecteurs

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Enjoliveurs de roues

Essuie-glaces intermittents

Ordinateur de bord

Traction avant

Phares automatiques

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Antivol

Transmission Automatique

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Radio avec lecteur CD

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Sièges baquets

Volant ajustable

Sièges tissu

Coffre - Ouverture à distance

Prise de courant 400 W (115 V)

Lampes de lecture arrière

Coffre - Ouverture d'urgence

Transmission Automatique - 5 vitesses

