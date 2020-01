2017 GMC Sierra 1500

https://www.autoaubaine.com/GMC-Sierra 1500-c7638101.html



GMC Sierra 1500 ** Crewcab + 5.3l ** 2017



Servo-direction, Servo-freins, Essuie-glaces intermittents, Freins ABS, Console à l'avant, Volant ajustable, Marchepieds, Cabine allongée, Roues en alliage d'aluminium, Équipement de remorquage, Coussins gonflables, Climatisation





Additional Features Freins ABS

Marchepieds

Essuie-glaces intermittents

Climatisation

Contactez-nous pour plus de details!

Volant ajustable

Coussins gonflables

Servo-direction

Servo-freins

Console à l'avant

Roues en alliage d'aluminium

Équipement de remorquage

Cabine allongée

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.