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2011 Kia Sorento

EX AWD V6 *JAMAIS ACCIDENTE*

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2011 Kia Sorento

EX AWD V6 *JAMAIS ACCIDENTE*

Location

Donnacona Honda

159, rue Commerciale, Donnacona, QC G3M 1W2

418-285-3220

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$5,964

+ taxes & licensing

  • 183,789KM
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  • Listing ID: 4936248
  • Stock #: U8222A
  • VIN: 5XYKUDA2XBG134354
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Beige
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.donnaconahonda.com/occasion/Kia-Sorento-2011-id7746411.html

4X4* EQUIPE : CRUISE, CAMERA DE RECUL, AIR CLIMATISE, INTERIEUR EN CUIR, BLUETOOTH, MAGS, COMMANDE AUDIO AU VOLANT, PHARES ANTIBROUILLARD, GROUPE ELECTRIQUE COMPLET ET BIEN PLUS ENCORE.
*NOUS SOMMES OUVERT LES SAMEDIS* FINANCEMENT RAPIDE ET SIMPLE* PRIX TRÈS COMPÉTITIF* DONNACONA HONDA, LE DÉTOUR PAYANT* TOUT PRÈS DE QUEBEC ET DE TROIS-RIVIERES* COMPARABLE AU TOYOTA RAV4, NISSAN ROGUE, FORD ESCAPE, VW TIGUAN, MAZDA CX-5, HONDA CR-V.
Pour plus de renseignements contactez l'un de nos conseillers au 1-844-273-1587
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Phares antibrouillards
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Pare-chocs de couleur assortie
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Crochet remorquage arrière
  • Traction intégrale
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Télédéverrouillage
  • Lampes de lecture arrière
  • Sièges chauffants - Avant
  • Tachymètre
  • Coussin gonflable - Commutateur de mise en/hors fo

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