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2015 Mazda MAZDA3

GT *JAMAIS ACCIDENTE*

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2015 Mazda MAZDA3

GT *JAMAIS ACCIDENTE*

Location

Donnacona Honda

159, rue Commerciale, Donnacona, QC G3M 1W2

418-285-3220

  1. 4769229
  2. 4769229
  3. 4769229
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$14,964

+ taxes & licensing

  • 80,409KM
  • Used
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  • Listing ID: 4769229
  • Stock #: 20106A
  • VIN: JM1BM1W33F1265955
Exterior Colour
Noir
Interior Colour
Noir
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.donnaconahonda.com/occasion/Mazda-3-2015-id7724897.html

BALANCE DE GARANTIE JUSQU'EN 2022 * EQUIPE : GPS, CUIR, TOIT OUVRANT, CAMERA DE RECUL, BLUETOOTH, SIEGES CHAUFFANTS, MAGS, SIEGES ELECTRIQUE ET CHAUFFANTS, CLIMATISATION 2 ZONES, PARE-PIERRE, CRUISE, LECTEUR CD ET MP3, ECRAN MULTIMEDIA, COMMANDE AUDIO AU VOLANT, GROUPE ELECTRIQUE COMPLET ET BIEN PLUS ENCORE.
*NOUS SOMMES OUVERT LES SAMEDIS* FINANCEMENT RAPIDE ET SIMPLE* PRIX TRÈS COMPÉTITIF* DONNACONA HONDA, LE DÉTOUR PAYANT* TOUT PRÈS DE QUEBEC ET DE TROIS-RIVIERES* COMPARABLE AU TOYOTA COROLLA, NISSAN SENTRA, VW JETTA, HONDA CIVIC, HYUNDAI ELANTRA, KIA FORTE.
Pour plus de renseignements contactez l'un de nos conseillers au 1-844-273-1587
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Ordinateur de bord
  • Climatiseur automatique
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Pare-chocs de couleur assortie
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Radio HD
  • Phares haute intensité
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Système GPS
  • Clé intelligente
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Port USB
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Sièges chauffants - Avant
  • Tachymètre
  • Vitres teintées
  • Protège-capot
  • Écran multimédia

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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