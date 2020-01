https://www.donnaconahonda.com/occasion/Honda-Civic-2016-id7656915.html



APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, BLUETOOTH, SIEGES CHAUFFANTS, CAMERA DE RECUL, ECRAN TACTILE, BLUETOOTH, CRUZE CONTROL, AIR CLIMATISE, VITRES TEINTÉES, GROUPE ELECTRIQUE COMPLET ET BIEN PLUS ENCORE.

*NOUS SOMMES OUVERT LES SAMEDIS* FINANCEMENT RAPIDE ET SIMPLE* PRIX TRÈS COMPÉTITIF* DONNACONA HONDA, LE DÉTOUR PAYANT* TOUT PRÈS DE QUEBEC ET DE TROIS-RIVIERES*COMPARABLE AU HONDA CIVIC, TOYOTA COROLLA, HYUNDAI ELANTRA, NISSAN SENTRA, KIA FORTE, MAZDA 3, VW JETTA.

Pour plus de renseignements contactez l'un de nos conseillers au 1-844-273-1587

Additional Features Freins ABS

Radio AM/FM

Commandes audio au volant

Climatisation deux zones

Antipatinage

Enjoliveurs de roues

Essuie-glaces intermittents

Horloge

Ordinateur de bord

Climatiseur automatique

Traction avant

Phares automatiques

Pare-chocs de couleur assortie

Contactez-nous pour plus de details!

Régulateur de vitesse

Contrôle de stabilité

Coussin gonflable conducteur

Vitres électriques

Antivol

Caméra de recul

Coussins gonflables latéraux pour la tête

Coussin gonflable passager

Coussins gonflables latéraux

Freins à disque

Roue de secours - Temporaire

Serrure à sécurité pour enfants

Direction assistée

Lecteur MP3

Prise Auxiliaire

Rétroviseurs électriques

Technologie Bluetooth intégrée

Air climatisé

Banquette arrière divisé

Coussin gonflable - Détecteur de passager

Miroir vanité conducteur illuminé

Miroir vanité passager illuminé

Volant ajustable

Transmission Manuelle

Transmission Manuelle - 6 vitesses

Sièges tissu

Dégivreur de Lunette

Dégivreur de lunette arrière

Port USB

Rétroviseurs chauffants

Télédéverrouillage

Sièges chauffants - Avant

Tachymètre

Vitres teintées

Écran multimédia

