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159, rue Commerciale, Donnacona, QC G3M 1W2
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EQUIPE : TOIT OUVRANT, MAGS, CAMERA DE RECUL ET D'ANGLE MORT, DEMARREUR A DISTANCE, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HONDA SENSING, SYSTEME D'AIDE A LA CONDUITE, SIEGES CHAUFFANTS, ECRAN TACTILE, AIR CLIMATISE, BLUETOOTH, CRUISE ADAPTATIF, GROUPE ELECTRIQUE COMPLET ET BIEN PLUS ENCORE.
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