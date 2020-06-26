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2017 Honda Civic

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  • 59,960KM
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  • Listing ID: 5258843
  • Stock #: 20383A
  • VIN: 2HGFC3B41HH452356
Exterior Colour
Rouge
Interior Colour
Noir
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
2-door
http://www.donnaconahonda.com/occasion/Honda-Civic-2017-id7811849.html

EQUIPE : TOIT OUVRANT, MAGS, CAMERA DE RECUL ET D'ANGLE MORT, DEMARREUR A DISTANCE, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, HONDA SENSING, SYSTEME D'AIDE A LA CONDUITE, SIEGES CHAUFFANTS, ECRAN TACTILE, AIR CLIMATISE, BLUETOOTH, CRUISE ADAPTATIF, GROUPE ELECTRIQUE COMPLET ET BIEN PLUS ENCORE.
*NOUS SOMMES OUVERT LES SAMEDIS* FINANCEMENT RAPIDE ET SIMPLE* PRIX TRÈS COMPÉTITIF* DONNACONA HONDA, LE DÉTOUR PAYANT* TOUT PRÈS DE QUEBEC ET DE TROIS-RIVIERES* COMPARABLE AU TOTOTA COROLLA, KIA FORTE, HYUNDAI ELANTRA, MAZDA 3, NISSAN SENTRA, VW JETTA.
Pour plus de renseignements contactez l'un de nos conseillers au 1-844-273-1587
Media / Nav / Comm
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Climatiseur automatique
  • Traction avant
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Pare-chocs de couleur assortie
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Sièges tissu
  • Avertissement de changement de voie
  • Surveillance de langle mort
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Port USB
  • Rétroviseurs chauffants
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Sièges chauffants - Avant
  • Tachymètre
  • Système HomeLink
  • Écran multimédia
  • Banquette arrière divisée

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