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2018 Honda CR-V

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EX-L AWD *GARANTIE 10 ANS / 200 000 KM*

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159, rue Commerciale, Donnacona, QC G3M 1W2

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  • 42,520KM
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  • Listing ID: 5201051
  • Stock #: 20371A
  • VIN: 2HKRW2H8XJH121036
Exterior Colour
Bleu
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.donnaconahonda.com/occasion/Honda-CRV-2018-id7801103.html

4X4* EQUIPE : CUIR, TOIT OUVRANT, MEMORISATION DES SIEGES, APPLE CARPLAY/ ANDROID AUTO, DEMARREUR A DISTANCE, CAMERA DE RECUL ET D'ANGLE MORT, HONDA SENSING, SYSTEME D'AIDE A LA CONDUITE, SIEGES ET VOLANT CHAUFFANT, HAYON ELECTRIQUE, BLUETOOTH, CLIMATISATION BI-ZONSES, GROUPE ELECTRIQUE COMPLET ET BIEN PLUS ENCORE.
*NOUS SOMMES OUVERT LES SAMEDIS* FINANCEMENT RAPIDE ET SIMPLE* PRIX TRÈS COMPÉTITIF* DONNACONA HONDA, LE DÉTOUR PAYANT* TOUT PRÈS DE QUEBEC ET DE TROIS-RIVIERES* COMPARABLE AU TOYOTA RAV4, DODGE JOURNEY, KIA SORENTO, HYUNDAI SANTA FE, NISSAN ROGUE, MAZDA CX-5, VW TIGUAN.
Pour plus de renseignements contactez l'un de nos conseillers au 1-844-273-1587
Media / Nav / Comm
  • Android Auto
  • Apple CarPlay
Additional Features
  • Radio Satellite
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Pare-chocs de couleur assortie
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Rétroviseur à atténuation automatique
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège électrique avant - Conducteur
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Siège électrique avant - Passager
  • Démarreur à distance
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Siège mémoire
  • Avertissement de changement de voie
  • Clé intelligente
  • Surveillance de langle mort
  • Traction intégrale
  • Verrous de roue antivol
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Port USB
  • Rétroviseurs chauffants
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Sièges chauffants - Avant
  • Vitres teintées
  • Hayon électrique
  • Système HomeLink
  • Volant chauffant
  • Écran multimédia
  • Banquette arrière divisée
  • Système daide à la conduite

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