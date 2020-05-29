2018 Honda CR-V

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159, rue Commerciale, Donnacona, QC G3M 1W2
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4X4* EQUIPE : CUIR, TOIT OUVRANT, MEMORISATION DES SIEGES, APPLE CARPLAY/ ANDROID AUTO, DEMARREUR A DISTANCE, CAMERA DE RECUL ET D'ANGLE MORT, HONDA SENSING, SYSTEME D'AIDE A LA CONDUITE, SIEGES ET VOLANT CHAUFFANT, HAYON ELECTRIQUE, BLUETOOTH, CLIMATISATION BI-ZONSES, GROUPE ELECTRIQUE COMPLET ET BIEN PLUS ENCORE.
*NOUS SOMMES OUVERT LES SAMEDIS* FINANCEMENT RAPIDE ET SIMPLE* PRIX TRÈS COMPÉTITIF* DONNACONA HONDA, LE DÉTOUR PAYANT* TOUT PRÈS DE QUEBEC ET DE TROIS-RIVIERES* COMPARABLE AU TOYOTA RAV4, DODGE JOURNEY, KIA SORENTO, HYUNDAI SANTA FE, NISSAN ROGUE, MAZDA CX-5, VW TIGUAN.
Pour plus de renseignements contactez l'un de nos conseillers au 1-844-273-1587
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