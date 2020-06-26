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2018 Honda HR-V

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EX AWD *GARANTIE 10 ANS / 200 000 KM*

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159, rue Commerciale, Donnacona, QC G3M 1W2

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  • 41,624KM
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  • Listing ID: 5258840
  • Stock #: 20379A
  • VIN: 3CZRU6H50JM100350
Exterior Colour
Blanc
Interior Colour
Noir
Body Style
SUV / Crossover
Drive Type
All Wheel Drive
Doors
4-door
http://www.donnaconahonda.com/occasion/Honda-HRV-2018-id7811848.html

4X4* EQUIPE : TOIT OUVRANT, CAMERA DE RECUL ET D'ANGLE ,MORT, ENTREE ET DEMARRAGE SANS CLE, MAGS, VITRES TEINTEES, PHARES ANTIBROUILLARD, SIEGES CHAUFFANTS, COMMANDE AUDIO AU VOLANT, GROUPE ELECTRIQUE COMPLET ET BIEN PLUS ENCORE.
*NOUS SOMMES OUVERT LES SAMEDIS* FINANCEMENT RAPIDE ET SIMPLE* PRIX TRÈS COMPÉTITIF* DONNACONA HONDA, LE DÉTOUR PAYANT* TOUT PRÈS DE QUEBEC ET DE TROIS-RIVIERES* COMPARABLE AU TOTOTA CH-R, KIA SPORTAGE, HYUNDAI KONA, MAZDA CX-3, NISSAN KICK, VW TIGUAN.
Pour plus de renseignements contactez l'un de nos conseillers au 1-844-273-1587
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Commandes audio au volant
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Horloge
  • Climatiseur automatique
  • Phares automatiques
  • Phares antibrouillard
  • Pare-chocs de couleur assortie
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Caméra de recul
  • Coussins gonflables latéraux pour la tête
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Serrure à sécurité pour enfants
  • Démarrage sans clé
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Cache bagages
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Lunette arrière coulissante
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Clé intelligente
  • Surveillance de langle mort
  • Traction intégrale
  • Dégivreur de Lunette
  • Dégivreur de lunette arrière
  • Port USB
  • Rétroviseurs chauffants
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Sièges chauffants - Avant
  • Tachymètre
  • Vitres teintées
  • Écran multimédia
  • Banquette arrière divisée

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