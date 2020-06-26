2018 Honda HR-V

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4X4* EQUIPE : TOIT OUVRANT, CAMERA DE RECUL ET D'ANGLE ,MORT, ENTREE ET DEMARRAGE SANS CLE, MAGS, VITRES TEINTEES, PHARES ANTIBROUILLARD, SIEGES CHAUFFANTS, COMMANDE AUDIO AU VOLANT, GROUPE ELECTRIQUE COMPLET ET BIEN PLUS ENCORE.
*NOUS SOMMES OUVERT LES SAMEDIS* FINANCEMENT RAPIDE ET SIMPLE* PRIX TRÈS COMPÉTITIF* DONNACONA HONDA, LE DÉTOUR PAYANT* TOUT PRÈS DE QUEBEC ET DE TROIS-RIVIERES* COMPARABLE AU TOTOTA CH-R, KIA SPORTAGE, HYUNDAI KONA, MAZDA CX-3, NISSAN KICK, VW TIGUAN.
Pour plus de renseignements contactez l'un de nos conseillers au 1-844-273-1587
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