2019 Honda CR-V

159, rue Commerciale, Donnacona, QC G3M 1W2
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https://www.donnaconahonda.com/occasion/Honda-CRV-2019-id7750207.html
EQUIPE : GPS, TOIT PANO, CRUISE ADAPTATIF, VOLANT ET SIEGES CHAUFFANTS, DEMARREUR A DISTANCE, CAMERA DE RECUL ET D'ANGLE MORT, APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO, ENTREE SANS CLE, SIEGES EN CUIR, HAYON ELECTRIQUE, TAPIS PROTECTEURS, GROUPE ELECTRIQUE COMPLET ET BIEN PLUS ENCORE.
*NOUS SOMMES OUVERT LES SAMEDIS* FINANCEMENT RAPIDE ET SIMPLE* PRIX TRÈS COMPÉTITIF* DONNACONA HONDA, LE DÉTOUR PAYANT* TOUT PRÈS DE QUEBEC ET DE TROIS-RIVIERES* COMPARABLE AU TOYOTA RAV4, KIA SORENTO, NISSAN ROGUE, MAZDA CX-5.
Pour plus de renseignements contactez l'un de nos conseillers au 1-844-273-1587
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