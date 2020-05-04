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2005 Porsche Boxster

GARANTIE + MAGS + CUIR + A/C + CRUISE +

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2005 Porsche Boxster

GARANTIE + MAGS + CUIR + A/C + CRUISE +

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

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$19,989

+ taxes & licensing

  • 109,668KM
  • Used
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  • Listing ID: 4978458
  • Stock #: 9407U
  • VIN: WP0CA298X5S710372
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Drive Type
Rear Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Porsche-Boxster-2005-id7752435.html

* * GARANTIE 1 ANS / 12 000 KM INCLUSE * *

+ JAMAIS ACCIDENTER
+ MAGS 18 POUCES
+ CUIR
+ SIÈGES CHAUFFANTS
+ SIÈGES AVEC RÉGLAGES ÉLECTRIQUE
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ AIR CONDITIONNÉ
+ PHARES ANTIBROUILLARD
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE INTÉGRÉ
+ MODE ECO
+ VITRES ÉLECTRIQUE
+ MIROIRS ÉLECTRIQUE
+ LECTEUR CD ET BIEN PLUS !!

CETTE PORSCHE POSSÈDE UN MOTEUR IMPRESSIONNANT DE 2.7L DÉVELOPPANT 240 HP ET 200 LBS DE TORQUE !! ELLE OFFRE UN HABITACLE RAFFINÉ BIEN ÉQUIPÉ, UNE PUISSANCE ET UNE TENUE DE ROUTE SAISISSANTE, UNE SILHOUETTE TOUT À FAIT UNIQUE ET DISTINGUÉE !! SUPERBE MACHINE !! UN COFFRE DE RANGEMENT AVANT ET ARRIÈRE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Lecteur CD
  • Radio AM/FM
  • Antipatinage
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Phares antibrouillard
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Technologie Bluetooth intégrée
  • Air climatisé
  • Volant gainé de cuir
  • Intérieur en cuir
  • Transmission Manuelle
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Système de surveillance de la pression des pneus
  • Dégivreur de Lunette
  • Miroirs ajustables de l'intérieur
  • Miroirs électriques
  • Télédéverrouillage
  • Toit ouvrant électrique
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Décapotable

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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