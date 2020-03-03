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2005 Saturn Ion

64 000 KM + A/C + MIDLEVEL + WOW !!

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2005 Saturn Ion

64 000 KM + A/C + MIDLEVEL + WOW !!

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

Contact Seller

$2,989

+ taxes & licensing

  • 64,000KM
  • Used
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  • Listing ID: 4789329
  • Stock #: 20509A
  • VIN: 1G8AJ52F95Z112986
Exterior Colour
Beige
Interior Colour
Beige
Body Style
Sedan
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
4-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Saturn-Ion-2005-id7727534.html

* * BEAU, BON PAS CHER !! * *

* * 64 000 KM !! * *

+ VITRES ELECTRIQUES
+ PORTES ELECTRIQUES
+ AIR CLIMATISÉ
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ PHARES ANTIBROUILLARDS ET BIEN PLUS !!

CETTE ION VOUS IMPRESSIONNERA, MUNI DE SON MOTEUR DE 2.2L ELLE VOUS OFFRE 140 CHEVAUX & 145 LBS DE COUPLE. SA CONDUITE AGRÉABLE SERONT VOUS PLAIRE À COUP SUR !!

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Additional Features
  • Tapis protecteurs
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Enjoliveurs de roues
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Coussin gonflable conducteur
  • Transmission Automatique
  • Coussin gonflable passager
  • Freins à disque
  • Direction assistée
  • Radio avec lecteur CD
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Sièges tissu
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Coffre - Ouverture d'urgence
  • Transmission Automatique - 4 vitesses

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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Hyundai Drummondville

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