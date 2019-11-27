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2008 Volkswagen Eos

2.0T + MAGS + CUIR + CRUISE + WOW !!

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2008 Volkswagen Eos

2.0T + MAGS + CUIR + CRUISE + WOW !!

Location

Hyundai Drummondville

150, boul. St-Joseph, Drummondville, QC J2C 2A8

819-478-8148

  1. 4376856
  2. 4376856
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$6,989

+ taxes & licensing

  • 131,975KM
  • Used
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  • Listing ID: 4376856
  • Stock #: 9016U
  • VIN: WVWBA71FX8V044412
Exterior Colour
Argent
Interior Colour
Noir
Body Style
Coupe
Drive Type
Front Wheel Drive
Doors
2-door
https://www.hyundaidrummondville.com/occasion/Volkswagen-EOS-2008-id7642351.html

* * JAMAIS ACCIDENTE !! * *

+ MAGS 17 POUCES
+ CUIR
+ SIEGES AVANT CHAUFFANTS
+ AIR CONDITIONNÉ
+ RÉGULATEUR DE VITESSE
+ OUVRE-PORTE DE GARAGE INTÉGRÉ
+ PHARES ANTIBROUILLARDS
+ VITRES ÉLECTRIQUE
+ MIROIRS ÉLECTRIQUE & CHAUFFANTS
+ LECTEUR CD ET BIEN PLUS !!

CETTE PETITE ALLEMANDE EST PROPULSÉE PAR UN MOTEUR 2.0 TURBO DÉVELOPPANT 200 CHEVAUX ET 207 LBS DE COUPLE !! CETTE DÉCAPOTABLE OFFRE ÉGALEMENT UN TOIT RIGIDE ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE EN PLUS D'ÊTRE COMPLÈTEMENT VITRÉ !! ELLE EST RECONNUE POUR SA CONDUITE PLAISANTE ET DYNAMIQUE, SA FIABILITÉ AINSI QUE SON CONFORT !! FAITES-VITE !!

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN ESSAI ROUTIER OU POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER SANS FRAIS AU : 1-888-420-3501, VIA MESSAGERIE TEXTE OU APPEL AU 819 314-6555 OU PAR COURRIEL AU USAGE@HYUNDAIDRUMMONDVILLE.CA EN TOUT TEMPS MÊME LES SOIRS ET LES FINS DE SEMAINE !! PRIX ÉTABLI AVEC UN FINANCEMENT À TAUX RÉGULIER !!

1ERE, 2E ET 3E CHANCE AU CRÉDIT !! AUCUN CAS REFUSÉ !!
FINANCEMENT ET GARANTIE DISPONIBLE SUR PLACE !!
NOUS REPRENONS TOUS VOS ÉCHANGES, MOTO - VTT - BATEAU - ROULOTTE - MOTORISÉ - AVION - QUADRIPORTEUR !!
Additional Features
  • Jantes en alliage
  • Freins ABS
  • Lecteur CD
  • Phares antibrouillards
  • Toit ouvrant
  • Radio AM/FM
  • Climatisation deux zones
  • Antipatinage
  • Essuie-glaces intermittents
  • Ordinateur de bord
  • Climatisation
  • Traction avant
  • Contactez-nous pour plus de details!
  • Régulateur de vitesse
  • Contrôle de stabilité
  • Coussin gonflable conducteur
  • Vitres électriques
  • Antivol
  • Pneus performance
  • Toit ouvrant en verre
  • Transmission Automatique
  • Transmission Automatique - 6 vitesses
  • Coussin gonflable passager
  • Coussins gonflables latéraux
  • Freins à disque
  • Roue de secours - Temporaire
  • Direction assistée
  • Lecteur MP3
  • Prise Auxiliaire
  • Radio avec lecteur CD
  • Rétroviseurs électriques
  • Air climatisé
  • Banquette arrière divisé
  • Coussin gonflable - Détecteur de passager
  • Ensemble éclairage commodité
  • Miroir vanité conducteur illuminé
  • Miroir vanité passager illuminé
  • Siège conducteur - soutien lombaire
  • Siège passager - soutien lombaire
  • Sièges baquets
  • Volant ajustable
  • Volant gainé de cuir
  • Ouvre-porte de garage intégré
  • Intérieur en cuir
  • Coffre - Ouverture à distance
  • Barre de sécurité
  • Coussins gonflables
  • Odomètre journalier
  • Verrous de roue antivol
  • Miroirs électriques
  • Prise de courant 400 W (115 V)
  • Télédéverrouillage
  • Lampes de lecture arrière
  • Porte-gobelet
  • Rétroviseurs
  • Sièges chauffants - Avant
  • Toit panoramique
  • Coffre - Ouverture d'urgence

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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